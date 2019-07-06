歷時17天航空史上之最！長榮空服罷工大事紀

2019-07-06 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空空服員自6月20日起發動罷工，今日長榮勞資簽訂團體協約罷工正式落幕，共歷時17天，影響約27萬名旅客，是台灣航空業史上影響最大的一次罷工行動。以下為您整理長榮空服員罷工大事紀：

4月17日，桃園市空服員職業工會與長榮航空歷經3次勞資調解後正式宣告破局，桃園市政府宣布「調解不成立」。（相關新聞）

4月30日，桃園市空服員職業工會召開記者會，宣布將進行罷工投票，罷工投票期間為5月13日至6月6日。（相關新聞）

5月24日，桃園市空服員職業工會與長榮航空進行勞資調解不成立後第1次協商，並未取得任何共識，決定29日再協商。（相關新聞）

5月29日，桃園市空服員職業工會與長榮航空進行勞資調解不成立後第2次協商，同樣無法凝聚共識，且無法決定出第3次協商會議的時間地點，雙方不歡而散。（相關新聞）

6月6日，桃園市空服員職業工會進行罷工開票作業，工會全體會員同意票數過半，長榮會員同意票數超過8成，雙門檻皆達標，工會正式取得合法罷工權。（相關新聞）

6月20日，桃園市空服員職業工會與長榮航空進行工會獲合法罷工權後第1次協商，雙方沒有共識，工會代表宣布當天下午4時正式啟動罷工。（相關新聞）

6月21日，長榮航空宣布29日前不再接受新訂位。（相關新聞）

6月24日，工會爆料長榮航空要求於維也納值勤的空服員必須簽署「不罷工同意書」，否則將繼續滯留外站。（相關新聞）

6月26日，長榮航空委任律師持32名空服員委託書要求工會歸還其「三寶」未果，遂向工會提出違反護照條例罪之告訴。（相關新聞）

6月28日，桃園市空服員職業工會數名代表與長榮航空董事長林寶水在長榮南崁大樓協商，雙方達成協調後的0628方案。同晚10時，工會就現有方案啟動罷工意向投票。（相關新聞）

6月29日，下午3時半投票結果揭曉，長榮空服員投票同意結束罷工，但因勞資雙方因禁止秋後算帳等條款卡關，未能簽下團體協議，罷工行動持續進行，並敲定7月2日再度協商。（相關新聞）

6月30日，工會開記者會指稱被記曠職人數，從18人增加至25人。長榮回應，其中18人為報到後擅自離開，另7人則在接受地面訓練課程，並於罷工開始前無故離開。（相關新聞）

7月1日，針對18金釵被記曠職一事，工會表示罷工指令明確且合法，已提早告知資方會罷工，給予充分時間調度人力。長榮則控工會幹部引導18人離開工作崗位，工會反擊長榮的指控「非常荒謬」，接著雙方就班機靠橋與上機時間隔空辯論。（相關新聞）

7月2日，長榮勞資雙方歷經11小時閉門協商，僅達成優待機票福利漸進式恢復、27名空服員曠職改空白班等2項共識，但對於「不秋後算帳」等事項並未實際討論，因而沒有簽署團體協議，下次協商時間未定。（相關新聞）

7月5日，長榮空服員約30人從南崁罷工現場步行至凱道，希望總統蔡英文關注罷工事件。蔡總統回應，希望罷工事件盡早落幕，呼籲長榮航空以珍惜、疼愛的心情處理此事。（相關新聞1）（相關新聞2）

同日，交通部長林佳龍表示，罷工事件影響旅客甚鉅，若航空公司若有較高的風險發生罷工，且後續處置不是很妥當的話，未來交通部會對其航線、航權進行檢討。（相關新聞）

7月6日，勞動部表示，長榮航空勞資雙方下午2時將於桃園市政府第三度協商，晚間6時勞資雙方召開記者會，表示已經簽訂團體協約，宣布長榮空服員罷工落幕。（相關新聞）

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