出軌釀9傷！大清水溪橋土石流告警22日完成／值班人員申誡2次、6主管記過或申誡1次 董事長杜微自請處分

花蓮大清水溪橋日前發生土石流溢流，導致列車出軌釀9傷，台鐵公司董事長杜微昨說明改善措施。（記者蔡昀容攝）

2024/07/04 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮大清水溪橋六月二十一日土石流溢流致列車出軌釀九傷，台鐵公司派員疏濬河床，並於事故橋梁增設土石流溢流告警系統，預計七月二十二日完成，昨公布初步調查內容，羅姓值班人員未在監控畫面發現溢流申誡兩次，六名各級主管記過或申誡一次，董事長杜微自請處分。

土石流蓋軌19分鐘無人通報

杜微昨說明，四月三日強震造成大清水溪上游土石鬆動，河道累積大量土石，加上午後雷陣雨導致含水量飽和，六月二十一日降雨後，溪水自上游挾帶大量土石，下午四點三十分，土石流衝擊橋台，四點四十九分，二二九次列車經過，司機員急煞仍撞上，煞停四八二公尺後，停於和仁隧道。

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台鐵調查，當時每小時累積雨量一．五毫米，遠低於五十毫米預警值，因而無警示通知；花蓮工務段值班人員未注意監測螢幕上兩個大清水溪橋輔助攝影機畫面，致土石流蓋軌十九分鐘仍無人通報。杜微說，監測畫面很小不忍苛責，但確有疏失。

司機員、列車長記功 2服務員嘉獎

杜微自請處分，總經理馮輝昇、副總經理陳宗宏等六人記過或申誡一次，羅姓值班人員申誡兩次。陳姓司機員負傷不退，安撫旅客協助轉乘，記功兩次；黃姓列車長記功一次，陳姓、洪姓服務員各嘉獎兩次。

針對改善措施，杜微說，大清水溪橋增設土石流溢流告警系統，預計七月二十二日完成；事故地輔助攝影機設定成常時顯示，並增設兩個螢幕、加派人力，由兩名值班人員二十四小時監看；六月二十四日也派員進場疏濬整治溪床，本月底完成。

宜花東30座風險橋梁優先設監視器

此外，宜花東三十座土石流潛勢風險橋梁，將優先設置即時影像監視器及水位計，無法透過工程改善者，規劃設土石流溢流告警系統；明年六月底前，也將擬定「全路路線防護計畫」。

杜微補充，花蓮地震後，北迴線八處規劃防護阻隔及電閘式告警設備，估於今年底、明年四月底完成；二二五處C+優先關注邊坡，七月二十七日將提改善報告，估年底前完成。

對杜微自請處分，交通部長李孟諺說，當前要務是維繫蘇花路廊通行安全，已請杜微堅守崗位，個人懲處待最終檢討報告再議。台鐵產業工會秘書長朱智宇則替基層抱不平，值班室有幾十個、幾百個螢幕，收到土石流潛勢通知才會看特定螢幕，批杜微拉基層一起負政治責任，苛責基層員工過頭。

花蓮大清水溪橋日前發生土石流溢流，導致列車出軌釀九傷。（資料照，民眾提供）

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