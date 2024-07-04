台南、高雄「搞什麼軌」？ 台一線天空會不會出現兩條捷運

台南捷運紅線調整做到南市境內的嘉南藥理大學。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/04 10:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運紅線可行性研究原本規劃跨境做到高雄大湖站，銜接高雄捷運紅線路竹岡山延伸線，可是高雄不希望台南這麼做，自己卻想跨到台南奇美博物館，如此將造成嘉南藥理大學至奇美博物館，台一線省道捷運路廊重疊。一位交通專家直言「怎麼可能塞兩條捷運？」甚有網友KUSO說 「天空有奇蹟」。

據了解，台南捷運紅線可行性研究早就列為優先路網，因路線延伸至高雄市境內大湖站銜接高雄捷運紅線，兩市共同成立捷運推動小組。可是經歷1年餘溝通協調，因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同及民眾搭乘便利性，不希望由台南紅線行經高雄市境內銜接該市紅線，協調後達成各市境內採用各自系統的共識。台南市政府予以尊重外，為加速台南捷運紅線規劃進程，可行性研究報告修正，將迄點由原先規劃的大湖R10站修正至嘉南藥理大學R6站。

請繼續往下閱讀...

然而，高雄不希望台南做過來，自己卻要做過來台南，路竹岡山延伸線打算「奇美延伸線」做到奇美博物館，另1條「高鐵延伸線」做到高鐵台南沙崙站。此消息一出，讓外界誤以為「台南不做，高雄來做」，網友為台南喊冤說「台南被吃豆腐」，也有人打趣說「雙方『移繩移軌』、互相搞軌」。

交通專家認為，高雄岡山路竹延伸奇美線目前應是規劃願景概念，如果不走台一省道，路線如何走，有沒有私人地徵收取得問題、站點設哪裡尚未明確，而且還有運量與流量評估，畢竟台南紅線可行研究早已啟動，進度比高雄快，未來高雄岡山路竹延伸奇美線可研案，中央審議會不會通過？仍是未知數。

其實捷運工程跨境經費可以共同分擔，系統型式不同，也可以透過轉乘串接，高雄與台南紅線談了1年仍喬不攏，除了雙方規劃期程不一之外，是否另有其他隱因，讓人「霧裡看花」。

交通專家認為，台南紅線嘉藥大學有跨境通勤需求，自高雄搭捷運到奇美博物館也有觀光需求，台南與高雄紅線銜接是眾人的期盼，創造南台灣生活圈便捷性，選擇合適站點串接，台南與高雄捷運還是有機會整合廊帶接起來。

高雄捷運路竹岡山延伸線路線示意圖走台一省道，嘉藥大學至奇美博物館段，可能與台南紅線重疊。（擷自高雄捷運工程局網頁）

高雄捷運路竹岡山延伸線路線示意圖走台一省道，嘉藥大學至奇美博物館段，可能與台南紅線重疊（紅圈處）。（底圖擷自高雄捷運工程局網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法