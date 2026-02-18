為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    白宮帳號PO文 台灣名稱、國旗與中國「平起平坐」

    2026/02/18 21:07 即時新聞／綜合報導
    白宮官方快速反應帳號在X平台發文，台灣名稱、國旗與中國同框。（擷取自X平台 @RapidResponse47）

    美國川普政府的白宮快速回應帳號@RapidResponse47今（18日）在社群平台發表了一篇貼文，文章內出現了台灣名稱與國旗，與其他21個國家或組織並列，包括中國與歐盟。

    @RapidResponse47在X平台發文說「川普總統已經與美國主要貿易夥伴簽署貿易協議，涵蓋全球國內生產毛額（GDP）一半以上」。

    貼文後續跟著列出包含台灣在內的22個國家或組織，並附上國旗圖案，名單包含：阿根廷、孟加拉、柬埔寨、中國、厄瓜多、薩爾瓦多、歐盟、瓜地馬拉、印度、印尼、以色列、日本、列支敦士登、馬來西亞、北馬其頓、菲律賓、南韓、瑞士、台灣、泰國、英國以及越南。

    根據帳號自我介紹，@RapidResponse47是「白宮官方的快速反應帳號」，文章風格主要在於宣揚川普的美國優先政策以及打擊假新聞。

    白宮的X帳號@WhiteHouse曾在去年1月28日發布貼文，呼籲網友追蹤@RapidResponse47這個帳號，並明確說明@RapidResponse47是川普政府的快速反應帳號。

