白宮帳號PO文 台灣名稱、國旗與中國「平起平坐」2026/02/18 21:07 即時新聞／綜合報導
白宮官方快速反應帳號在X平台發文，台灣名稱、國旗與中國同框。（擷取自X平台 @RapidResponse47）
美國川普政府的白宮快速回應帳號@RapidResponse47今（18日）在社群平台發表了一篇貼文，文章內出現了台灣名稱與國旗，與其他21個國家或組織並列，包括中國與歐盟。
@RapidResponse47在X平台發文說「川普總統已經與美國主要貿易夥伴簽署貿易協議，涵蓋全球國內生產毛額（GDP）一半以上」。
貼文後續跟著列出包含台灣在內的22個國家或組織，並附上國旗圖案，名單包含：阿根廷、孟加拉、柬埔寨、中國、厄瓜多、薩爾瓦多、歐盟、瓜地馬拉、印度、印尼、以色列、日本、列支敦士登、馬來西亞、北馬其頓、菲律賓、南韓、瑞士、台灣、泰國、英國以及越南。
根據帳號自我介紹，@RapidResponse47是「白宮官方的快速反應帳號」，文章風格主要在於宣揚川普的美國優先政策以及打擊假新聞。
白宮的X帳號@WhiteHouse曾在去年1月28日發布貼文，呼籲網友追蹤@RapidResponse47這個帳號，並明確說明@RapidResponse47是川普政府的快速反應帳號。
President Trump has now secured trade agreements with major U.S. trading partners covering more than half of global GDP:— Rapid Response 47 （@RapidResponse47） February 17, 2026
???????? Argentina
???????? Bangladesh
???????? Cambodia
???????? China
???????? Ecuador
???????? El Salvador
???????? European Union
???????? Guatemala
???????? India
???????? Indonesia
???????? Israel
???????? Japan
????????…
????????Follow @RapidResponse47, the official Rapid Response account of the Trump 47 White House!— The White House （@WhiteHouse） January 27, 2025
AMERICA IS BACK pic.twitter.com/golAZPlLEV