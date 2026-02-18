中國江蘇、湖北爆竹店接連爆詐 累計20死

中國江蘇、湖北爆竹店接連爆詐 累計20死2026/02/18 20:44 即時新聞／綜合報導
中國江蘇15日傳出爆竹店起火爆炸，造成8死2傷（右圖）；湖北也在今日發生爆竹店鋪起火爆炸，造成至少12人死亡（左圖）。（圖擷取自中國微博，本報合成）
今（18日）下午傳出，中國湖北省一家販售煙花爆竹的店舖，突然起火並發生強烈爆炸，造成至少12人死亡，爆炸原因有待調查；另據中媒指出，這是中國3天內發生的第2起爆竹爆炸事件。
而農曆春節期間，部分中國縣市公安會使用「搜爆儀」，挨家挨戶搜查民眾私藏的煙花或爆竹，號稱這項高科技產品，能加大維安力度，打擊恐怖分子。
綜合中媒報導，根據中國湖北省宜城市人民政府通報，一家位於宜城市鄭集鎮的煙花爆竹店舖，在今日下午2點左右，店內突然起火，接著產生強烈爆炸，燃燒面積約50平方米，知情人士透露有12人當場死亡。通報指出，當地消防、公安、衛健等單位接獲通報皆派人趕往現場救援，火勢已在下午3點左右撲滅，爆炸原因調查中。
報導指出，在此之前，位於江蘇省東海縣石榴街道的東安村，一名村民在15日下午2點半左右違規施放煙花，結果施放期間突然刮起大風，把鞭炮燃起的火花吹向一旁的爆竹店舖，並瞬間引燃店內的煙花爆竹，產生劇烈的連環爆炸，造成8人死亡，2人受傷。這起事件驚動江蘇省政府展開提級調查，並由國務院安全委員會掛牌督辦。
湖北宜城市郑集镇一烟花爆竹售卖门店18日14时许起火爆炸，已致12人死亡，过火面积约50平方米。爆炸原因正在进一步调查（来源央视新闻） pic.twitter.com/4keGORtwMj— Look around （@songsan110） February 18, 2026
【突发悲剧：湖北襄阳宜城市烟花店爆炸，12个鲜活生命瞬间消逝】????????— 中国悲剧档案 （@newszg_official） February 18, 2026
2月18日14时许，湖北宜城郑集镇一烟花爆竹店发生剧烈爆炸起火。据官方消息，过火面积约50平方米，已不幸导致12人死亡。
有知情人士透露，火起时老板一家迅速逃生，而遇难者多为正在店内选购年货的顾客……#湖北 #襄阳 #爆炸 #宜城 pic.twitter.com/VMpVeqqV7c
湖北宜城爆竹店爆炸，已致12人遇难！????????— 狼图腾 （@58cB4AdDMjKCsOJ） February 18, 2026
记者从湖北省相关部门了解到，18日14时许，湖北省襄阳市宜城市郑集镇一烟花爆竹售卖门店起火爆炸，过火面积约50平方米，已致12人死亡。爆炸原因正在进一步调查。
更多详情????https://t.co/V5QdqdIMDX ????“湖北宜昌爆竹店” pic.twitter.com/OC5VF3vEdN
江蘇連雲港, 煙火爆竹店爆炸, 8死 pic.twitter.com/mBITPsVHeb— 支性難改 （@xibaozi36064237） February 16, 2026
2月13日，河北邢台。几名工作人员利用手中的搜爆仪，成功找到了村民私藏在家里的一小袋炮竹，并将其没收。 https://t.co/Kbc9fgJK5S pic.twitter.com/RxokdyXix9— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） February 18, 2026
大年初一，湖南吉首— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） February 17, 2026
人们无视政府禁令，放炮庆祝除夕。 pic.twitter.com/2ruHV7oux4