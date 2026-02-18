為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國江蘇、湖北爆竹店接連爆詐 累計20死

    2026/02/18 20:44 即時新聞／綜合報導
    中國江蘇15日傳出爆竹店起火爆炸，造成8死2傷（右圖）；湖北也在今日發生爆竹店鋪起火爆炸，造成至少12人死亡（左圖）。（圖擷取自中國微博，本報合成）

    今（18日）下午傳出，中國湖北省一家販售煙花爆竹的店舖，突然起火並發生強烈爆炸，造成至少12人死亡，爆炸原因有待調查；另據中媒指出，這是中國3天內發生的第2起爆竹爆炸事件。

    而農曆春節期間，部分中國縣市公安會使用「搜爆儀」，挨家挨戶搜查民眾私藏的煙花或爆竹，號稱這項高科技產品，能加大維安力度，打擊恐怖分子。

    綜合中媒報導，根據中國湖北省宜城市人民政府通報，一家位於宜城市鄭集鎮的煙花爆竹店舖，在今日下午2點左右，店內突然起火，接著產生強烈爆炸，燃燒面積約50平方米，知情人士透露有12人當場死亡。通報指出，當地消防、公安、衛健等單位接獲通報皆派人趕往現場救援，火勢已在下午3點左右撲滅，爆炸原因調查中。

    報導指出，在此之前，位於江蘇省東海縣石榴街道的東安村，一名村民在15日下午2點半左右違規施放煙花，結果施放期間突然刮起大風，把鞭炮燃起的火花吹向一旁的爆竹店舖，並瞬間引燃店內的煙花爆竹，產生劇烈的連環爆炸，造成8人死亡，2人受傷。這起事件驚動江蘇省政府展開提級調查，並由國務院安全委員會掛牌督辦。

