中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中

針對高市早苗今天連任日本首相，有中國學者認為，高市一方面迫於中國強大壓力需穩定中日關係，勢將尋求重啟對中接觸與溝通。但她並不會放棄其抗中路線，這將使中日關係持續承受壓力，進而制約日本外交迴旋空間。

環球網報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇表示，高市早苗藉眾議院選舉獲勝樹立強勢執政地位，雖可擺脫在野黨的掣肘和民意牽制，但並不意味她能「為所欲為」，其執政前景將有3項挑戰決定。

項昊宇認為，高市早苗的第1項挑戰是能否抑制物價上漲，推動日本經濟復甦成長。這是日本民眾最關心的課題，她必須盡快拿出看得見的成果，同時有效平衡擴張性財政政策與債務可持續性之間的矛盾。

第2項挑戰是能否化解「激進政治路線」的內外阻力。高市早苗想加快推進「激進修憲強軍路線」，包括成立國家情報局，制定「反間諜法」，進而謀求實質性啟動修憲程序，但依然面臨民意反彈。而擴大軍費、強化軍備也會面臨日本國內財政約束和外部反制等多方制約。

他說，第3項挑戰是能否有效「打破近鄰外交困局」。高市早苗推行「以鄰為壑的遠交近攻外交」風險巨大，維護日美同盟和化解美國經貿施壓也絕非易事。

項昊宇表示，在對中關係上，高市早苗難以「一條道走到黑」（意指堅持錯誤行事）。一方面迫於中國的強大壓力，她需要穩定對中關係以維護日本現實利益，或許將迫使高市尋求重啟對中接觸與溝通。

但他認為，另一方面，高市早苗基於「根深蒂固的右翼史觀」和對中「錯誤認知」，不會放棄抗中、遏中路線，仍將透過渲染「中國威脅」服務她的政治需要，這會使中日關係持續承壓，最後也會制約日本的外交迴旋空間。

