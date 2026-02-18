娘家宴後遇劫！赤崁村長夫婦送女兒回馬公 返家自撞搶命中

自小客車自撞白沙港子村路樹，車上2人被救出時均呈OHCA狀態。（澎湖縣政府消防局提供）

白沙赤崁娘家宴今（18日）席開150桌，宴請各地返鄉赤崁女兒，赤崁村長黃禮聰與妻女參加完娘家宴後，載送女兒及孫子回馬公夫家，再與妻子開車返回赤崁，不料途中卻在白沙港子村自撞路樹，車輛嚴重變形，夫妻2人救出時已無生命跡象，目前分送三總澎湖分院及衛生福利部澎湖醫院搶命。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午4時17分接獲民眾報案指稱，白沙鄉縣道203線港子村往赤崁村路段，有自小客車疑似自撞路旁路樹，傷者2人（駕駛座及副駕駛座各1人）尚受困於車內，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣白沙及西嶼分隊共3車7人前往現場，由小隊長楊宏緯指揮搶救。

請繼續往下閱讀...

勤務人員到達現場後，回報正確地點係縣道203線港子村往赤崁村路段（14.4公里處），1輛自小客車疑似自撞於樹叢中，車體嚴重變形，隨即準備破壞器材準備破壞車體救援。經勤務人員以油壓撐開器、油壓剪及軍刀鋸等破壞器材破壞車體後，將2名傷者分別自駕駛座及副駕駛座救出。

傷者2名救出後均呈OHCA狀態，赤崁村長黃禮聰（男、66歲），由白沙92救護車送往三總澎湖分院急救。林姓妻子（女、63歲），由西嶼92救護車送往衛生福利部澎湖醫院急救。有關此起事故詳細肇事原因，正由白沙警分局調查中，由於2人無法進行酒精吹氣測試，僅能抽血檢驗了解是否有飲酒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法