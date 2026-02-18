紅豆食府天母店爆食安！ 8人除夕用餐上吐下瀉 衛生局通知停業稽查

紅豆食府天母店。（圖取自紅豆食府官網）

台北市紅豆食府天母店，十六日除夕傳出八名消費者用餐後陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，對此，衛生局證實，今天上午通知店家停業，目前尚在稽查中，如有衛生缺失將要求限期改善，若複查仍不符規定，最高可罰2億元。

衛生局表示，17日接獲市轄醫療機構通報，八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的「冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎班、紹興豬腳」等餐食後，昨天上午陸續出現「腹瀉、腹痛、嘔吐」等症狀，已達台北市通報6人以上停業規定，今天上午通知停業。

衛生局指出，目前尚在稽查中，若有衛生缺失事項，會要求限期改善；期屆複查如不符合規定，依違反食安法第8條及第44條可處6萬到2億元罰鍰。後續如檢出病原菌判定屬食品中毒事件，按違反食安第15條及第44條，可處6萬到2億元罰鍰。

衛生局強調，業者需完成所有工作人員教育訓練，提具改善措施，經衛生局審查暨衛生缺失複查合格始得復業，提醒如有消費爭議，可洽各縣市衛生各縣市消費者保護中心申訴。

衛生局補充，八名消費者中，4人內用、4人外帶，潛伏期約10至22小時，昨日就醫後全數均已返家。另，現場稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已命限期21日（本週六）前改善；尚未接獲業者復業申請，如未經許可擅自營業，依食安法第47條第13款，可處3萬到300萬元罰鍰。

