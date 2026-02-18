春節腹瀉就診多 疾管署：9成群聚是諾羅病毒造成

總統賴清德大年初二到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，突然不適、嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺。（記者劉婉君攝）

總統賴清德今天上午在台南宮廟發放福袋時，遇到廟方人員疑似感染諾羅病毒而嘔吐。疾管署發布訊息指出，最近腹瀉群聚接近9成是諾羅病毒造成，初一腹瀉就診較除夕增1成5。

賴總統上午在台灣祀典武廟發放福袋，廟方主委林培火在民進黨籍立委陳亭妃致詞時突然嘔吐，立刻退到講台後方休息；賴總統說，林培火家裡有人得到諾羅病毒，可能受到影響。

衛生福利部疾病管制署春節期間疫情快報顯示，在腹瀉方面，初一就診2596人次（資料完整度85%至90%），較前一天上升15.1%，較去年過年低61.6%，較前年減少37.4%，較2023年減少4%。

疾管署指出，最近腹瀉疫情有上升趨勢，腹瀉群聚接近9成（88%）的病原是諾羅病毒，因諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人，嬰幼兒、年長者、免疫低下等族群感染後症狀會較嚴重，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

疾管署也提醒民眾預防腹瀉須注意個人衛生，備餐、用餐前要用肥皂洗手；食物充分煮熟，避免交叉污染，蔬果食用前須洗乾淨；污染的衣物床單用5000ppm漂白水消毒；出入公共場所戴口罩防飛沫傳染。

在類流感方面，初一類流感就診3313人次（資料完整度85%至90%）較前一天上升21.5%，較去年過年低40.4%、較前年減少41.7%、較2023年減少9.1%。

依據疾管署往年監測資料顯示，急診類流感就診人次大多於春節期間達高峰，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及具慢性病史等高風險族群，應特別留意自身健康，如果出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、意識改變等危險徵兆，請儘速就醫，即早獲得妥善治療。

