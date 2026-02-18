笑翻！日相高市早苗內閣總辭 中國小粉紅集體高潮鬧笑話

日本首相高市早苗內閣總辭，之後將按照原班人馬組建第2任內閣，中國小粉紅誤解狀況陷入狂歡。（法新社）

日本首相高市早苗8日率自民黨橫掃眾議院選舉，高市內閣今（18日）上午總辭，下午由國會進行首相指名選舉讓高市連任後，將會依照原班人馬組建第2任內閣，孰料中國小粉紅不懂日本內閣運作程序，紛紛高潮直呼「剩她（高市早苗）一個孤家寡人」，還有人以為高市早苗下台了，鬧出天大的笑話。

中國微博目前瘋傳的關鍵字為「高市早苗內閣集體辭職」，相關文章指稱「高市的任務已經完成了，接下來得換個老好人上台了」，下方留言則高呼「這都是高市早苗的報應」、「這是好事啊」，顯然是完全搞不清楚狀況。

事實上，日本內閣之所以總辭，是因為高市早苗從第104任首相邁向第105任，必須要重組內閣，因此內閣按照程序總辭，並非是中國小粉紅所認為的高市遭遇政治危機。

另外，有中國網友指出日本內閣總辭，是想要將大臣全部換成高市自己人，亦即右翼全面掌權，這顯然是缺乏了解海外新聞的管道，因為高市第1任內閣的人選將會全部留任，不存在換人的情況。

