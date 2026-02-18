為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豐原慈濟宮打造「媽祖童樂園」燈組 初七起加碼贈錢母、月老姻緣繩

    2026/02/18 16:55 記者張軒哲／台中報導
    中台灣燈會豐原慈濟宮2月23日至3月3日每晚限量贈送馬年錢母、月老姻緣繩。（台中市府提供）

    中台灣燈會豐原慈濟宮2月23日至3月3日每晚限量贈送馬年錢母、月老姻緣繩。（台中市府提供）

    2026中台灣燈會在台中中央公園璀璨登場，民政燈區「幸福祈願村」串聯山、海、屯、城四大地域指標宮廟，融合宗教祈福與城市文化特色，打造沉浸式賞燈體驗。今年豐原慈濟宮打造「媽祖童樂園」祈福燈組，集結求財、求平安、求事業、求幸福四大祝福，一次走完好運全收；另2月23日至3月3日慈濟宮加碼贈送馬年錢母及月老姻緣繩，民眾前來賞燈祈福，可將財氣與好姻緣一同帶回家。

    台中市府民政局長吳世瑋指出，豐原慈濟宮推出「媽祖童樂園」祈福燈組，以「慈濟宮媽祖百年庇佑文化」為核心，巧妙結合祈福幣、祈福道、祈福燈及祈福橋等設計，打造宛如闖關遊樂場的沉浸式祈福體驗，讓民眾邊賞燈、邊互動、邊許願，一次集滿財運、平安與好福氣，成為民政燈區必拍必玩的熱門燈組。

    豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，「媽祖童樂園」祈福燈組以豐原媽坐鎮為主軸，左右由千里眼、順風耳護守，並規劃四大祈福主題，結合慈濟宮與台中意象，並融入猜燈謎互動，增添賞燈趣味與文化深度，讓民眾走一圈好運全收。

    民政局說明，燈會期間加碼推出限量祈福好禮，自2月23日至3月3日每晚6時30分限量發放「馬年錢母」100個、7時30分發放「月老姻緣繩」100個，送完為止，活動資訊將公布於豐原慈濟宮臉書專頁。

    喜氣花燈祈福道打造喜氣廊道，上方設置吉祥詩句結合慈濟宮與台中意象。（台中市府提供）

    喜氣花燈祈福道打造喜氣廊道，上方設置吉祥詩句結合慈濟宮與台中意象。（台中市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播