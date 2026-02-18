豐原慈濟宮打造「媽祖童樂園」燈組 初七起加碼贈錢母、月老姻緣繩

中台灣燈會豐原慈濟宮2月23日至3月3日每晚限量贈送馬年錢母、月老姻緣繩。（台中市府提供）

2026中台灣燈會在台中中央公園璀璨登場，民政燈區「幸福祈願村」串聯山、海、屯、城四大地域指標宮廟，融合宗教祈福與城市文化特色，打造沉浸式賞燈體驗。今年豐原慈濟宮打造「媽祖童樂園」祈福燈組，集結求財、求平安、求事業、求幸福四大祝福，一次走完好運全收；另2月23日至3月3日慈濟宮加碼贈送馬年錢母及月老姻緣繩，民眾前來賞燈祈福，可將財氣與好姻緣一同帶回家。

台中市府民政局長吳世瑋指出，豐原慈濟宮推出「媽祖童樂園」祈福燈組，以「慈濟宮媽祖百年庇佑文化」為核心，巧妙結合祈福幣、祈福道、祈福燈及祈福橋等設計，打造宛如闖關遊樂場的沉浸式祈福體驗，讓民眾邊賞燈、邊互動、邊許願，一次集滿財運、平安與好福氣，成為民政燈區必拍必玩的熱門燈組。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，「媽祖童樂園」祈福燈組以豐原媽坐鎮為主軸，左右由千里眼、順風耳護守，並規劃四大祈福主題，結合慈濟宮與台中意象，並融入猜燈謎互動，增添賞燈趣味與文化深度，讓民眾走一圈好運全收。

民政局說明，燈會期間加碼推出限量祈福好禮，自2月23日至3月3日每晚6時30分限量發放「馬年錢母」100個、7時30分發放「月老姻緣繩」100個，送完為止，活動資訊將公布於豐原慈濟宮臉書專頁。

喜氣花燈祈福道打造喜氣廊道，上方設置吉祥詩句結合慈濟宮與台中意象。（台中市府提供）

