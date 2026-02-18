初三出遊注意！國道、台鐵、高鐵齊塞 運量車流最尖峰

交通部高速公路局預測，初三國道雙向車流最多。（記者吳亮儀攝）

明天（19日）是大年初三，交通部高速公路局、台鐵公司和台灣高鐵公司都預測，明天將是春節連假期間車流最多、且搭乘雙鐵人數最尖峰的日子，民眾若出遊一定要注意。

高速公路局預估在2月19日初三當天，國道車流量將達到最大量，達135百萬車公里，最大量可達平日1.5倍。高公局也預計將祭出匝道封閉、高乘載限制、匝道儀控等管制措施，建議民眾可選替代道路。



台鐵運量從2月17日大年初一開始一路增加、一直到2月20日初四都很多人，加上2月19日初三到2月21日初五將有返工旅次，台鐵公司預估全線單日最高運量落在2月19日初三，單日最高量將達90.1萬人次，其中西部幹線約75.6萬人次。

台鐵公司表示，在春節疏運期間，全線平均運能都較平日增6.6%，其中西線增加4.1%、東線增加13.3%、南迴線增加6.8%，過年之後緊接著228和平紀念日連續假期也有增加運能。

台灣高鐵公司則預測，明天初三（19日）將達到運量巔峰，低推估約33萬人次、高推估為35萬7000人次，而往年僅約31萬8911人次。高鐵平均單日運量約22萬人次、例假日可達30萬人次，只要超過30萬人次的單日運量，對高鐵來說就是相當驚人的旅運量。

高鐵公司自由座旅客排隊動線，含付費區及非付費區，依據現場旅客人潮狀況，分派各站控管自由座上車人數，以機動調配車站自由座上車人數。另外，會在車站加強廣播，請自由座旅客禮讓對號座旅客優先上車；車上廣播提醒對號座旅客提早準備下車。

高鐵公司也將在車站大廳、付費區、月台等旅客動線張貼標誌及地貼、車站廣播，提醒旅客（大件/多件行李、輪椅/嬰兒車、年長、孕婦）優先搭乘電梯，並於多媒體電視播放安全宣導影片；另尖峰時段加派工讀生，適時導引旅客改搭電梯。

台灣高鐵公司預測，初三將達春節期間運量最尖峰。（高鐵公司提供）

台鐵公司預估全線單日最高運量落在2月19日初三，單日最高量將達90.1萬人次，其中西部幹線約75.6萬人次。（台鐵公司提供）

高速公路局預估在2月19日初三當天，國道車流量達135百萬車公里，最大量可達平日1.5倍，預計將祭出匝道封閉、高乘載限制、匝道儀控等管制措施。（高公局提供）

