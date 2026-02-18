陳光復摔倒重傷 隨行的馬公市長黃健忠還原經過

澎湖縣長陳光復前往城隍廟春節一條街發放福袋，馬公市長黃健忠（右三）、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康（右）全程隨行。（馬公城隍廟提供）

澎湖縣長陳光復大年初一發放福袋，卻在文化局演藝廳下樓失足跌落，意外導致後腦重創昏迷，緊急後送高雄榮總開刀進行減壓手術，讓澎湖各界震驚。隨行的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、馬公市長黃健忠今日（18）還原事發經過。

昨（17）日大年初一，澎湖縣長陳光復馬不停蹄前往城隍廟春節一條街、文化局演藝廳及花海休憩園區發放福袋，馬公市長黃健忠及獲得民進黨提名參選馬公選區議員、澎湖縣黨部主委顏家康一路隨行，當活動進行第2個行程，陳光復下樓前往文化局演藝廳與觀眾打招呼之際，就在最後4個台階發生意外。

黃健忠表示，當時他就在縣長陳光復身後第一順位，由於事發突然，根本來不及反應，意外就這樣發生，連身材高大的縣黨部主委顏家康，第一時間也無法立即反應。但既然事情發生了，更要一起集氣祈福，懇切祈願縣長一定能安然渡過、早日康復，平安回到澎湖，繼續為鄉親服務。

陳光復發生意外後動了顱內手術，又曾短暫失去呼吸心跳，術後恢復狀況不明，是否能順利參選連任縣長寶座，至今仍是未知數。

在立委楊曜先前就表態萌生政壇退意，宣布不再參選立委之後，黃健忠成為熱門候補人選，但黃對此選擇直球對決表示，目前尚無此規劃，現在最迫切的是，希望陳光復盡速恢復健康，重返工作崗位，一起為澎湖縣民福祉努力。

澎湖縣長陳光復文化局演藝廳發放福袋，民進黨澎湖縣黨部主委顏家康在後隨行。（民眾提供）

