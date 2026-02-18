為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳其邁「不可能輕鬆太久」！ 賴清德：未來要幫中央承擔台灣的工作

    2026/02/18 14:32 記者王榮祥／高雄報導
    賴清德表示，高雄市長陳其邁不會輕鬆太久，未來會幫中央承擔台灣的工作。（民眾提供）

    賴清德表示，高雄市長陳其邁不會輕鬆太久，未來會幫中央承擔台灣的工作。（民眾提供）

    總統賴清德今天在高雄說，市長陳其邁不可能輕鬆太久，要有心理準備，「麥克風」以後會比較大隻，除了交棒賴瑞隆，未來還要幫中央承擔台灣的工作。

    賴清德今中午前往高雄前鎮區鎮南宮參香與分送小紅包，他致詞時提到自己剛下車時問市長陳其邁「現在有沒有比較輕鬆」？接著主動解讀這樣問的意思是「他不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風未來會比較大隻」，並邀鄉親給市長陳其邁掌聲鼓勵。

    賴清德接著又說，其邁的責任很重，要負責市政及交棒給立委賴瑞隆，「未來還要幫忙中央承擔台灣的工作」，給其邁掌聲加油一下，站在一旁的陳其邁則露出靦腆笑容。

    賴清德表示，今天到這裡高雄鎮南宮參拜。主要為全國人民祈福，希望神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，高雄四時無災、八節有慶。

    他提到今天也要代表政府、國家感謝各位，雖然去年遇到許多挑戰，但也一一克服。去年交出很好的經濟成績單。總體經濟成長率8.68％，日本與韓國約1％、美國2％多，「隔壁不說名字、大家都知道的國家」4％多。

    他進一步提到，今年經濟預測會比去年進步很多，儘管基數升高，但主計總處已預估出今年經濟成長率7.71％，國際研究機構還更高、超過8％，所以大家要對台灣要有信心，國家會繼續進步，只要團結向前走，台灣一定贏。

    賴清德強調，他也會好好照顧民眾，推動社福政策、0到6歲國家養，私立大學也有補助、一年3萬5千元，中低收入再加碼補助，希望透過教育栽培人才，個人生活好、國家才會好。

