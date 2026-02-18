目睹武廟主委嘔吐、老婦熱暈 賴總統發聲：健康第一

賴清德在Threads發布一系列「賴桑的過年迷因」圖，包括「突然想不起遠親的名字」、「當親戚第一次帶伴侶過年」。（圖擷取自賴清德Threads平台）

賴清德總統今天走訪台灣祀典武廟發紅包時，身旁的武廟主委林培火疑似感染諾羅病毒突發嘔吐；隨後到屏東南州精明寶宮時，也有老婦熱暈，賴總統午後在Threads發文，提醒民眾認真看待自己的身體健康，千萬不要勉強，平安就是福。

賴清德在Threads發布一系列「賴桑的過年迷因」圖，包括「突然想不起遠親的名字」、「當親戚第一次帶伴侶過年」、「當我紅包包比較大包」等情境梗圖。

賴清德表示，幕僚可以拿他的照片開玩笑，但有一件事，請大家一定要認真看待，那就是自己的身體健康。

賴清德指出，春節期間大魚大肉、聚會頻繁，加上人潮聚集，病毒傳播的機率也隨之增加。請大家在熱鬧之餘，也別忘了留心自己的身體狀況。

賴清德提醒，感覺累了或不舒服，請停下來多休息，千萬不要勉強。健康第一，平安就是福。

總統賴清德大年初二到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，突然不適、嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺。（記者劉婉君攝）

