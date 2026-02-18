北京氣炸！自由亞洲電台起死回生 繞過白宮對中廣播

RFA先前因川普政府大幅削減經費而瀕臨關閉，目前已恢復對西藏與維吾爾等地區的在地語言報導。（美聯社資料照）

美中資訊戰線再度重整。在去年遭川普政府大幅削減預算、被迫縮編甚至中止運作後，隸屬美國政府資助、以對抗中共大外宣為核心任務的「自由亞洲電台」（RFA）18日宣布，已透過私營承包技術服務的方式，正式重啟對中國、西藏及維吾爾等地區的廣播業務，力圖在資源縮減下維持對中國內部的新聞輸出。

《衛報》報導指出，川普任命的「美國全球媒體總署」（USAGM）代理執行長雷克（Kari Lake），去年以「浪費納稅人金錢」與「反川普偏見」為由，中止對自由亞洲電台與美國之音（VOA）的撥款，引發國際輿論批評美方正將資訊戰場拱手讓給北京。

雖然川普曾要求國會將該機構預算砍至僅剩1.53億美元（約新台幣48億元）以實質關閉運作，但美國國會在本月通過的預算案中，最終核撥了6.53億美元（約新台幣205億元）。雖然仍低於往年的8.67億美元（約新台幣272億元），但已足夠讓該電台在關鍵地區維持基礎運作。

繞過行政封鎖 改走私營承包復播

自由亞洲電台總裁方貝（Bay Fang）在社群媒體表示，電台已透過與私營傳輸服務商簽訂合約的方式，重啟漢語（普通話）、藏語及維吾爾語廣播。她強調，這類報導是上述地區極少數能獲得的在地語言獨立報導。

目前，自由亞洲電台對西藏、北韓、緬甸與維吾爾地區已恢復短波與中波廣播；至於中文（普通話）內容目前暫限於線上平台，但計畫在近期恢復大氣電波廣播。此前因撥款中斷而停止的衛星傳輸業務，目前則尚未恢復。

北京使館跳腳 痛批 RFA 抹黑中國

對於自由亞洲電台重啟運作，中國駐美使館發言人劉鵬宇表示不評論美國國內政策，但強烈譴責該電台長期散布「謊言」並抹黑中國。他指稱該電台在中國相關報導上的紀錄極差，並希望美國媒體能進行「客觀公正」的報導。

長期關注人權的活動人士則指出，自由亞洲電台數十年來持續揭露中國內部威權統治與少數民族受壓迫的慘狀，其復播對維持資訊流通具有關鍵戰略意義。

