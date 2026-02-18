鄭麗文撞鐘「紅繩狂抖」 胡采蘋：呈現人們對主角的看法

鄭麗文祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

國民黨主席鄭麗文除夕（16日）出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，儀式過程中手中紅繩兩度劇烈抖動，她回應是「強烈感受到神明的感召」。對此，財經網紅胡采蘋認為，紅繩事件的詮釋，呈現的恐怕是人們對事件主角的看法，未必真與神靈有關。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，這次紅繩的事件，坦白說大眾的詮釋恐怕跟主角本人有關。如果今天是蔡英文或蕭美琴出現紅繩躍動的現象，一般民眾可能會認為是神明顯靈保佑，不會往壞處想，因為蔡總統是真的帶領台灣成功對抗疫情，始終守護全球供應鏈，對台灣的國家發展方向有著重大貢獻。而蕭美琴在駐美大使任內，也在提升台灣國際地位上，有著被廣泛承認的卓著功績。

胡采蘋指出，然而鄭麗文鎮日喊打喊殺，十度封殺對台灣存亡至關重要的史上最大軍購案，無限期拖延國家預算案審查，摩拳擦掌準備否決讓產業界躍升到21世紀最公平對美關稅的台美貿易協定，甚至有可能打破台灣政治慣例，首度在苗栗縣、新竹縣提名有管訓流氓紀錄的縣市首長候選人。

胡采蘋批評，主角本人每天都做一些禍國殃民的惡事，在直播畫面中神情猥瑣，紅繩一動就鎮不住心神，一直撥頭髮擠臉，心中根本不平靜，差點摔了一跤，群眾的詮釋當然會認為是神明憎惡妖孽。

她總結，紅繩事件的詮釋，呈現的恐怕是人們對事件主角的看法，心有所思，因此出現不同詮釋，未必真與神靈有關。

