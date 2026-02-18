最強賀歲片舉手 鄉民大推「這部」：30年無人超越

農曆春節電視台會播放經典賀歲片。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

農曆春節電影院會上映應景賀歲片，像是台灣今年有《功夫》、《雙囍》等；電視台也會播放經典賀歲片，成為不少家庭過年例行活動。有網友詢問「賀歲片的天花板是哪一部？」湧入大量鄉民討論，異口同聲指《射鵰英雄傳之東成西就》，即便已上映超過30年，仍是無人能超越的最強賀歲片。

一名網友日前在PTT以「賀歲片的天花板是哪片？」為標題發文表示，早期過年台灣播放的賀歲片，都是香港明星大匯合，影片主題包含家庭、麻將等，後來台灣自己也開始拍攝會專門在過年上映、劇本都是搞笑歡樂，然而內容卻跟過年無關的賀歲片，讓他相當好奇，「以過年題材的賀歲片中，劇情效果最好的天花板是哪一部呢？」

請繼續往下閱讀...

文章一出，引發不少鄉民熱烈回應，其中被最多人點名的，是1993年發行的港片《射鵰英雄傳之東成西就》，直言無論是演出卡司還是劇情，都是經典中的經典，難以被後人超越，完全可以再戰30年。據悉，該片由王家衛監製、劉鎮偉導演，演員有張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、鍾鎮濤、張學友、張曼玉、王祖賢等巨星。

另外，還有不少人提到2000年以前上映的香港賀歲片，包含《食神》、《唐伯虎》、《與龍共舞》、《九品芝麻官》、《嚦咕嚦咕新年財》、《家有囍事》1992年版等。台灣國片部分，眾人除了點名《總舖師》、《海角七號》、《報告班長》，還一致表示自秀場天王「豬哥亮」過世後，再也沒有人能扛得起搞笑賀歲片的票房。

上映超過30年的港片《射鵰英雄傳之東成西就》。（資料照，CatchPlay提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法