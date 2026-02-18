為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最強賀歲片舉手 鄉民大推「這部」：30年無人超越

    2026/02/18 17:25 即時新聞／綜合報導
    農曆春節電視台會播放經典賀歲片。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

    農曆春節電視台會播放經典賀歲片。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

    農曆春節電影院會上映應景賀歲片，像是台灣今年有《功夫》、《雙囍》等；電視台也會播放經典賀歲片，成為不少家庭過年例行活動。有網友詢問「賀歲片的天花板是哪一部？」湧入大量鄉民討論，異口同聲指《射鵰英雄傳之東成西就》，即便已上映超過30年，仍是無人能超越的最強賀歲片。

    一名網友日前在PTT以「賀歲片的天花板是哪片？」為標題發文表示，早期過年台灣播放的賀歲片，都是香港明星大匯合，影片主題包含家庭、麻將等，後來台灣自己也開始拍攝會專門在過年上映、劇本都是搞笑歡樂，然而內容卻跟過年無關的賀歲片，讓他相當好奇，「以過年題材的賀歲片中，劇情效果最好的天花板是哪一部呢？」

    文章一出，引發不少鄉民熱烈回應，其中被最多人點名的，是1993年發行的港片《射鵰英雄傳之東成西就》，直言無論是演出卡司還是劇情，都是經典中的經典，難以被後人超越，完全可以再戰30年。據悉，該片由王家衛監製、劉鎮偉導演，演員有張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、鍾鎮濤、張學友、張曼玉、王祖賢等巨星。

    另外，還有不少人提到2000年以前上映的香港賀歲片，包含《食神》、《唐伯虎》、《與龍共舞》、《九品芝麻官》、《嚦咕嚦咕新年財》、《家有囍事》1992年版等。台灣國片部分，眾人除了點名《總舖師》、《海角七號》、《報告班長》，還一致表示自秀場天王「豬哥亮」過世後，再也沒有人能扛得起搞笑賀歲片的票房。

    上映超過30年的港片《射鵰英雄傳之東成西就》。（資料照，CatchPlay提供）

    上映超過30年的港片《射鵰英雄傳之東成西就》。（資料照，CatchPlay提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播