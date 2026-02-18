土地公捉賊！男子花蓮伯公廟偷香油錢 巨大聲音驚動信眾報警

樹林尾伯公的功德箱被李姓男子破壞。（警方提供）

花蓮鳳林鎮北林、南平里交界的「樹林尾伯公」已有近百年歷史，一名竊賊大過年缺錢竟將歪腦筋動到伯公身上，只是錢都還沒偷到、人就被逮。管理委員會主委龍春文今天說，樹林尾伯公很靈驗、有求必應，這次還自己捉賊！

鳳林警分局南平派出所昨清晨4點多接獲民眾報案，伯公廟遭小偷了！警方趕緊到現場逮捕竊盜現行犯66歲李男，他因無業缺錢，初一凌晨天未亮到土地公廟偷香油錢，但男子狂敲破壞功德箱鎖頭的巨大聲音，讓一早準備到廟裡打掃的信眾嚇一跳，馬上上前喝斥並報警，錢還沒偷到就被捉了。

樹林尾伯公管委會主委龍春文說，功德箱內其實沒有多少錢，但已不是第一次遭小偷，上次被吸毒的破壞功德箱偷錢，當時重做花了約6000元「比裡面的香油錢還多」，為此代表會及鎮公所還編經費裝監視器，沒想到有監視器仍然被偷。

他說，樹林尾伯公非常靈驗，常有外地來信眾拜拜，大年初一早上4點天色仍暗，還好住在附近有2名信眾一早前往打掃，才會當場逮到小偷，笑稱「這回伯公自己捉賊了」。

小偷是北部來的水電工人，在伯公廟附近200公尺租屋居住，當地里民說，水電工在去年光復、鳳林淹水後非常缺，只要願意工作，一天賺個幾千元並不難，但這人卻還缺錢，可見是好吃懶做，還把歪腦筋動到伯公身上，非常不應該。

鳳林鎮樹林尾伯公廟歷史將近百年，1917年日本政府在北林闢建日本移民村時，就有許多來自西部的客家人移民到鳳林開墾，見土地上的大樹枝葉繁茂，被先民奉為伯公，在二戰末期旁邊還闢建長達2公里的臨時飛機起降跑道，至今仍遺留6顆用來壓平跑道的巨大水泥滾輪，戰後才由前里長吳裕習發起募款建廟，早期農民只要牲畜雞鴨走失，常常會擲筊請示伯公幫忙，是客家人的守護神，這幾年社區舉辦鄉土走讀活動，也會特別往伯公廟一遊。

樹林尾伯公廟清晨遭小偷，警方趕到現場捉賊。（警方提供）

鳳林樹林尾伯公廟已有近百年歷史。（拾豆屋提供）

