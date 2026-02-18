初三起回溫！多雲到晴高溫飆26度 開工日天氣曝光

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

明天大年初三北部回溫了！中央氣象署預報，明天清晨各地仍偏冷，但白天起大陸冷氣團減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，但後天（20日）初四短暫水氣增加，天氣轉雨。

氣象署預報員鄭傑仁表示，初三白天起大陸冷氣團減弱了，宜蘭、花蓮約19度到20度，西半部、台南以北和台東約20度到24度，高雄和屏東有24度到26度，且各地大多是多雲到晴。

「後天初四水氣稍微增加一點，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨」，鄭傑仁表示，雖然水氣增多，但氣溫仍是逐日慢慢回溫，水氣也會在初五就減少。

鄭傑仁指出，初五（21日）到下週一開工日（23日）這段時間，溫度逐日回升，但是各地早晚仍涼、日夜溫差大，白天西半部26度到30度，東半部25度到27度，夜間中部以北低溫剩下16度到19度，並提醒東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

鄭傑仁指出，下週二開始又有一另一波東北季風開始增強，屆時桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。他也提醒，初四（20日）清晨到上午，在中部以北地區及初五、六（21日、22日）兩天，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

初二晚間到初三清晨天氣。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來日夜溫差大。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

