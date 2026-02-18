為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    總統點名幫中央分擔！陳其邁回應：全力推動市政、不會鬆懈

    2026/02/18 18:16 記者王榮祥／高雄報導
    圖為高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆，陪同總統賴清德到岡山參香與分送小紅包。（記者王榮祥攝）

    總統賴清德今天點名高雄市長陳其邁未來不會太輕鬆，會幫忙中央分擔台灣的工作!對總統的青睞，陳其邁回應說：「全力推動市政、不會鬆懈」。

    賴清德今天到高雄參香時，兩度稱讚高雄市長陳其邁與其帶領的市府團隊，讓高雄從重工業城市蛻變成科技城市、人工智慧城市，還說陳其邁未來不會太輕鬆，「會幫忙中央分擔台灣的工作」，引起外界聯想。

    陳其邁去年底在市議會總質詢時，也被議員關切是否會提前離開、轉任行政院長?他當時答詢強調，「這題已問過非常多次，到現在的答案都一樣，會做好做滿，會做到任期最後一天，這是我的工作」；他還曾在回答類似提問時，笑說會「陪議員到議員任期結束」。

    對於賴清德的「突襲」!陳其邁第一時間僅以靦腆笑容回應現場的掌聲，事後則透過幕僚強調「全力推動市政、不會鬆懈」。

    今也在場的民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆說，台灣這幾年產業經濟全力推動，經濟成長率及股市都有亮眼成績，但也仍面對國內外局勢艱困挑戰，而陳其邁市長這幾年主導高雄建設成績有目共睹，是第1名的五星市長，未來如果能到中央協助台灣國政，相信會讓台灣更進步、高雄也會更好。

    國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，陳其邁市長是優秀人才，未來卸任市長後的動向、大家都非常關心，陳其邁過去擔任過副閣揆，擔任高雄市長這幾年，與高市議會朝野議員溝通也都順暢，未來若到中央任事，相信必能有助改善目前朝野高度對立的情況。

    柯志恩說，希望賴總統今天的談話，是真心想要借重陳市長的長才，而非企圖讓陳市長成為卓榮泰2.0，若賴總統是真心為國舉才，她樂觀其成。

