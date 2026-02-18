初三國道車最多！18處地雷路段「高乘載、匝道封閉」一次看

初三北部路段南向路況預報（高公局提供）

明天（19日）大年初三，交通部高速公路局預測，明天是春節假期間國道車流最多的尖峰日，提醒用路人注意18處易塞車路段，且有高乘載限制、匝道封閉等管制措施。

高公局預估明天國道交通量將達到平日平均的1.5倍，其中北向交通量可達1.6倍。高公局預判明日重點壅塞路段，南（東）向為國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向易塞車路段為國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在清晨6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議在清晨5時前或傍晚17時後出發；另外，西部國道北向用路人建議南部地區在上午9時前出發，中部地區在12時前出發，國5北向用路人建議在上午9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道也有相關疏導措施，第一是匝道封閉，5-12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；10-18時，國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制為13-18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道北向入口。收費措施為單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。其它管制措施包括開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天上午11時49分，國1高架北向27.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，於13時01分排除，造成後方車流回堵4公里；12時55分，國1南向98.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於13時26分排除，造成後方車流回堵3公里。

另外，14時國3南向378.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於14時11分排除，造成後方車流回堵7公里，都導致車輛回堵影響整體車流嚴重。＃

初三中部路段南向路況預報（高公局提供）

初三南部路段南向路況預報（高公局提供）

初三北部路段北向路況預報（高公局提供）

初三中部路段北向路況預報（高公局提供）

初三南部路段北向路況預報（高公局提供）

國1高架北向27.3公里處，3小客車追撞事故，回堵4公里（高公局提供）

國1南向98.6公里處，3小客車追撞事故，回堵3公里（高公局提供）

國3南向378.3公里處，2小客車追撞事故，回堵7公里（高公局提供）

初三國道管制措施。（高公局提供）

