超挑釁！舉五星旗鬧事日籍牛郎 來台轉機秀「中國台灣」挨轟

日籍牛郎Aira，12日透過轉機方式短暫來台，卻拍攝「台灣屬於中國」的挑釁影片。（圖擷取自「艾拉很艾拉」中國bilibili）

網紅「日本狸猫田中裕之」尾澤裕之、牛郎「Todomi Aira 百海アイラ」去年藉日台免簽證入境，在西門町高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，引發台日社會炎上，2人事後皆被移民署列管禁止再入境。未料，牛郎Aira近期透過轉機短暫來台，期間還拍片挑釁移民署，囂張行徑獲小粉紅讚賞與瘋傳。

Aira來台鬧事行為曝光後，立即被東京歌舞伎町男公關店「CANDY」開除，本人開設的中國北京科技公司字節跳動旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）帳號，也湧入大批日本網友譴責。眼見TikTok帳號被日本網友炎上，Aira轉戰抖音、嗶哩嗶哩（Bilibili）等中國社群平台，並自稱他這個日本人「熱愛中國」、「痛恨民進黨」、「同意殺光台獨分子」、「支持中國武統台灣」等形象，狂吸愛國小粉紅流量。

本月12日，Aira在嗶哩嗶哩帳號「艾拉很艾拉」發布最新影片，透露自己透過「第3國轉機」方式，成功入境台灣桃園機場，而他也利用停留時間，「冒著危險」拍下反擊檢舉他的青鳥與台灣移民署、名為「在台灣機場為統一打call」的影片。從影片顯示，Aira緊戴口罩與鴨舌帽，讓同行者拍他拿著手機，在桃園機場四處移動的畫面，手機螢幕還輪流出現簡體字「這裡是台北機場，台灣省屬於中國」與中國五星旗的圖案。

Aira在片中抱怨，他沒想到去年與尾澤裕之高舉「象徵信念」的中國五星旗，竟被青鳥「馬後炮」拿去檢舉，害他們被移民署制裁，對此感到非常不滿，完全不認為他們行為有錯。Aira還強調，雖然他目前對台灣想法很複雜，但台灣跟中國同根同源，有著共同的文明與記憶，即便他個人因為「被誤解」、「被貼標籤」（指他去年在台北西門町高舉五星旗），只要還台灣屬於中華文化，熱愛中國的他就會珍惜。

Aira表示，如今他透過轉機的方式再次來台灣，哪怕只是短暫站在轉機區的地板，仍舊讓他心潮澎湃，因為他認為這裡承載著「14億同胞」、「全球華人」的牽掛，這裡的一切牽動著每一個中國人的情緒，「我希望善意永遠不會被誤解，希望兩岸的人能把彼此真正看清楚」，他也祈願真正的和平能跨越所有隔閡，也祈願中華民族終有一天不再需要掩飾與繞行，就能堂堂正正的說出「我們本來就是一家人」這句話。

影片曝光後，Aira收穫數萬小粉紅熱烈掌聲，還聲稱解放軍未來攻打台灣與日本時，絕對不會殺害像Aira這種「支持一個中國」的「同胞」；還有自稱是住在香港的網友直言，每次到台灣看到那麼多地方出現「中華民國」4個字，都會感到非常不開心，期望台灣盡早像香港一樣回歸祖國懷抱。另有小粉紅熱烈討論，Aira這種利用轉機、在台灣「快閃式」傳遞台灣屬於中國的行為非常聰明，他們有機會來台也要模仿。

台灣網友對此吐槽，「大年初二特地來看笑話」、「想紅不要蹭台灣，我們嫌髒」、「中國人很愛披著外國籍全世界犯賤」、「我就ven，怎麼不是用華vei呢？」、「去看看轉機跟入境的差別！這樣也可以意淫？」、「習近平，這邊有人不想當中國人，在假裝日本人」、「只敢在安全的地方大聲，在不安全的地方就閉嘴」、「這樣畏畏縮縮來台還能精神勝利，真不愧是中國人」、「你系勒靠喔！自己都說第3國轉機了，台灣就是一個國家」、「真不要臉，明明不是日本人，還想蹭日本來吃台灣的豆腐」。

根據台灣移民署調查，Aira與尾澤裕之去年8月在台北市西門町高舉中國五星旗、高喊「台灣是中國的」等親中言論，還將過程拍成影片後發布到多個中國社群平台，確定2人行為違反台灣《入出國及移民法》第18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，對2人裁處驅逐出境、列管一段時間禁止再入境台灣的懲處。不過Aira在拍片當天就返回日本，未像尾澤裕之被移民署專勤隊執行強制出境。

影片顯示，Aira讓同行者拍攝他拿著顯示中國五星旗圖案、簡體字「這裡是台北機場，台灣省屬於中國」的手機，在桃園機場到處移動。（圖擷取自「艾拉很艾拉」中國bilibili）

影片最後，Aira故意將中國五星旗圖案擺在登機門右下方的「桃園國際機場」，暗示台灣屬於中國的一部分。（圖擷取自「艾拉很艾拉」中國bilibili）

