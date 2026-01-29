中國人口崩跌剩5億？ 網傳民政部吹哨者控大量受害者遭器官移植

資深媒體人李大宇近日在其YouTube頻道《大宇拍案驚奇》上直播稱，有來自中國民政部的內部爆料稱，中國實際人口已跌至5億多人，自疫情爆發迄今，累計死亡人數高達5.3億，且光是2025年就有1400萬人疑因「器官移植」遇害。（圖擷自YouTube）

資深媒體人李大宇近日在其YouTube頻道《大宇拍案驚奇》上直播稱，有來自中國民政部的內部爆料稱，中國實際人口已崩跌至僅剩5億多人，自武漢肺炎疫情爆發迄今，累計死亡人數高達5.3億，且光是2025年就有1400萬人疑因「器官移植產業」遇害。李大宇認為，雖然這些數字乍聽十分驚悚，但他認為是可信的、絕非空穴來風，他也直言披露這些數字也是必要的，並批目前的中共真的是特別的血腥。

李大宇表示，中國人口其實沒有14億，在胡溫（胡錦濤、溫家寶）時期的第6次人口普查，其實就只有13.39億人，但到了2010年11月的第7次人口普查，習近平當政下人口已銳減至10.93億，當時中共高層因認為數據「臉上無光」，還特別延遲到2022年才公布美化版數字。

時至今日，爆料指稱中國實際人口僅剩5億多人，李大宇認為雖然這個數字有點可怕、令人震驚，但他自己過去就曾在直播時提過，他認為目前中國的實際人口只有6、7億，根據流亡異議人士曾節明所觀察，目前除了大城市與節慶假日，許多地方都冷冷清清、出現「大片無人區」。

爆料也稱，2020年至2023年間，中國真實的死亡人數為3.87億人；2022年底解封後的2年內，又新增1.53億人死亡，總計自疫情爆發以來，中國總死亡人數高達5.3億人。對此李大宇表示，雖然這樣的數字看似誇張，但他認為這樣的說法也絕非空穴來風，必須謹慎看待。

爆料也提到，這些人的死亡原因並非都是因為新冠肺炎或是疫苗副作用，而是死於當局的「零件（器官）產業鏈的謀殺」，並指控零件（器官）移植的產業鏈，就是在疫情的掩護下壯大發展起來的；疫情期間的各種強制措施，為零件（器官）的配對，還有「謀害供體」提供了前所未有的方便。

爆料指出，零件（器官）轉移的情況，正值壯年的「80後」世代被害的比例是最高的，疫情3年裡80後死亡是70後的2倍，甚至比50後長者還高，這樣的死亡數據也曾引發國際關注。當局為掩蓋此異常現象，才於2024年底下令，將大部分器官獻體的死亡不再納入死亡統計，只當作失蹤者處理；2025年起公安也不再對零件（器官）缺失的遺體進行立案。且這樣的情況還在持續增長，2025年是一個前所未有的高峰年，根據全國殯儀館的內部統計，這類被當作失蹤者紀錄的器官缺失遺體，光是2025年就高達1400多萬人。

李大宇直言，這個數字完全令人想不到，但他高度採信該爆料者的說法。爆料者也指控這是大規模的謀殺，並坦言原本雖然就對中共信仰破滅，但目睹自稱人民政權的政府，竟為了暴利大規模謀害人民與下一代，實在忍無可忍並為此選擇匿名爆料。李大宇也說，雖然有些人不相信，但他相信隨著時間推移，會有更多證據浮出水面，而披露這些數字也是必要的，因為現在中共真的是特別的血腥。

