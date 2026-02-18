艾普斯坦案撕裂社會 8成民眾：在美國「有錢有勢」就沒罪

隨著「淫魔」富豪艾普斯坦政商通聯檔案解密，美國社會對司法公正的信心也降至冰點。（歐新社）

隨著「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前龐大的政商通聯檔案連番解密，美國社會對司法公正的信心正降至冰點。一項最新民調顯示，近七成美國民眾認為，這些文件揭示了一個殘酷現實：在美國，富有且權勢顯赫的人士，幾乎不必為其劣跡負責。

這場橫跨金融、政治與學術界的權色醜聞，不僅重創企業高層，更成為現任總統川普難以擺脫的政治陰影。

據《路透》報導，民調公司益普索（Ipsos）針對「權貴問責」的最新調查顯示，高達69%的受訪者「強烈認同」艾普斯坦檔案證明了，美國特權階層鮮少因其行為負起法律責任；若計入「部分認同」者，比例更衝破八成（86%），反映出跨黨派的強烈共憤。其中，以民主黨支持者的憤怒最為顯著，有高達81%的人對此持有極高認同感。

這股怒火也直接轉化為對體制的信任危機。民調數據指出，已有超過半數（53%）的美國成年人認為，這批檔案大幅降低了他們對政商領袖的信任。這場信任危機在黨派間呈現兩極化：民主黨受訪者中，有71%表示信任度大幅下滑，而共和黨受訪者，僅有33%持相同看法。數據顯示，該案已演變為高度政治化的社會分裂議題，甚至影響民眾對建制派的整體觀感。

在國會壓力下，美國司法部近期陸續公開數百萬份紀錄，詳述艾普斯坦與多位名流的糾葛。儘管艾普斯坦已於2019年在獄中離奇自縊，但檔案餘波已引發華爾街震盪，包括高盛集團（Goldman Sachs）與凱悅酒店（Hyatt Hotels）在內的多名高層已相繼引咎辭職。然而，仍有部分深陷爭議的人士穩坐高位，例如現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與醫療保健體系官員奧茲醫生（Dr. Mehmet Oz），兩人雖未被指控違法，但形象已因通聯記錄曝光而大受打擊。

這起醜聞也讓總統川普陷入尷尬境地。儘管川普強調早與艾普斯坦斷絕往來，但其政府被批評，在資訊公開上遮遮掩掩。民調進一步揭露美國社會的嚴重分歧：約67%的共和黨支持者認為國家「該放下檔案、向前看」，但僅有21%的民主黨支持者認同應停止追究。

這項由《路透》與益普索合作的民調，於今年2月13日至16日進行，採隨機抽樣方式調查全美1117名成年人，在95%的信心水準下，全體受訪者的抽樣誤差為正負3%。

