來台舉五星旗鬧事！日籍牛郎被炒魷魚 老闆親揭「偏激黑歷史」

來台鬧事的日本籍牛郎「Aira」，目前已被所屬的男公關店「CANDY」老闆開除。（圖擷取自@candykirao 社群平台「X」、@airatodomi_official Tiktok，本報合成）

2025/08/27 16:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2名日本籍男子在西門町高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，移民署接獲民眾檢舉進行調查，確認2人違法台灣《入出國及移民法》，於25日依法驅逐出境，並列管禁止再入境。事後其中1名男子被日本網友起底，在東京男公關店擔任牛郎，店家已將他開除，老闆還揭露其偏激言行黑歷史。

綜合日媒報導，2名日本籍男子在今年在8月中旬於台灣北市西門町進行一系列活動，包含高舉中國國旗、用日文和中文反覆高喊「台灣是中國的」等親中言論，並將過程拍成影片，發布到多個中國社群平台。台灣移民署指出，2人言行違反台灣《入出國及移民法》，因此在25日執行強制出境以及管制一段時間不得來台處分。

這起事件在日本社會引發喧然大波，2名鬧事男子也被日本網友挖出真實身分，1人為在日本有犯罪前科、去年與台灣女性結婚的親中網紅「日本狸猫田中裕之」尾澤裕之；另1人則是在東京歌舞伎町男公關店「CANDY」工作、藝名是「Todomi Aira 百海アイラ」的牛郎。2人社群帳號發文皆會特別強調，自己是純血的真日本人。

男公關店「CANDY」老闆得知旗下員工的脫序行為後，火速在昨（26）日用中、日文發表聲明，強調他們嚴肅看待此事，指出「CANDY」不會因國籍或信仰，而限制任何人入會或任職，「然而（Aira）本次的行為嚴重違背本店理念，亦嚴重損害社會信譽，經判斷後，決定比照台灣政府的處置，對其給予永久開除處分。」

「CANDY」老闆還透露，Aira其實並非首次做出這類行為，他在今年5月17日進入店內工作後就曾多次針對「特定國家」發表偏頗言論，並在國內外出現違反本店指導方針的滋擾行為。另有網友詢問，Aira是否擁有日本投票權，老闆表示他雖會告知員工們投票的必要性，但不會要求他們報告各自的投票情況，因此他無法確認此事。

此外，Aira在中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）帳號中，雖多次對質疑他身分的日本網友強調，他是有著九州魂的日本人，但他的大頭照直白寫出「我叫艾拉，是中國人（中国人です）」。對於自己在台做出的迷惑行為，他直言自己就是想紅、想要流量，還嘲諷說他是為了保障「藐視自由」的權益。

男公關店「CANDY」老闆透露，「Aira」並非首次做出類似的迷惑行為，已嚴重導致店家聲譽受損。（圖擷取自@candykirao 社群平台「X」、groupdandy官網）

