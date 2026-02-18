為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「掃帚庄」保存古早農村文化 台南新營姑爺社區教綁貴黍帚

    2026/02/18 18:53 記者劉婉君／台南報導
    台南新營姑爺社區保存貴黍帚技藝，近年來也推出迷你版的特色小物。（農業局提供）

    台南新營姑爺社區保存貴黍帚技藝，近年來也推出迷你版的特色小物。（農業局提供）

    年前大掃除象徵除舊布新，掃除霉運、聚財納福。台南市新營區姑爺社區早期生產貴黍帚外銷日本，幾乎家家戶戶都投入綁帚的代工，因而有「掃帚庄」之稱。為了保存在地的貴黍帚技藝，社區爭取計畫補助，調查具代表性的貴黍帚技藝，並記錄其製作工具、材料與過程，也有手作體驗課程，不讓在地農村文化消失。

    姑爺社區位於新營區的西南邊陲，中華民國政府來台後，自日本引入箒蜀黍（即貴黍）種籽與日本綁帚的技術及教學，設立掃帚工廠，並以附近地區農民契作的貴黍，製作成貴黍帚之後，銷售至日本。在外銷及內需掃帚供不應求的年代，姑爺社區幾乎家家戶戶投入綁帚的代工行業，隨著7、80年代機械化自動生產發展，大量生產且廉價的塑膠掃把普及，手工掃帚產業陸續外移或關閉，產業榮景不再。

    姑爺社區為保存這項傳統工藝，近年來推出迷你掃帚作為社區特色小物，有趨吉避凶的寓意，也規劃體驗活動，去年獲選農業部農村發展及水土保持署「農村好藝計畫」技藝保存類，展開具代表性的貴黍帚技藝調查，記錄製作工具、材料與過程，並編撰成冊。

    除了貴黍帚手作體驗，農業局長李芳林表示，姑爺社區也保存完整的早期農村聚落建築，富有濃厚而純樸的人情味，鼓勵民眾走訪姑爺社區，體驗農村文化風貌及手作貴黍帚。

    台南新營姑爺社區保存貴黍帚技藝。（農業局提供）

    台南新營姑爺社區保存貴黍帚技藝。（農業局提供）

