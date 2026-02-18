美眾議員AOC談台海議題翻車 還搞錯委內瑞拉位置 范斯狠批「這句」

美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲。（路透檔案照）

美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）日前在慕尼黑安全會議上，面對美軍是否應該協防台灣的提問時支吾其詞。美國副總統范斯（J.D. Vance）17日接受媒體專訪時重砲抨擊，直指她的回答「令人尷尬」，並建議她下次要在國際舞台發言前，「應該先去讀點關於中國和台灣的書」。

范斯在接受福斯新聞（Fox News）節目「故事」（The Story）主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）訪問時，對被暱稱為「AOC」的歐加修—寇蒂茲毫不留情，「看吧，那真的很尷尬。如果是我給出那樣的回答，我會說：『你知道嗎？在我再次登上世界舞台之前，我也許該去讀一本關於中國和台灣的書。』」

范斯接著說：「我希望寇蒂茲眾議員能有同樣的謙卑」，但他隨即補刀：「但我對此表示懷疑。」他認為，歐加修—寇蒂茲只是在複述別人給她的口號，並不真正理解全球秩序，或美國在亞太及歐洲的政策，「這是一個根本不知道自己在大局中想法的人。」

被視為美國政壇進步派指標人物、且頻傳可能角逐2028年總統大選的歐加修—寇蒂茲，13日出席慕尼黑安全會議（MSC）。這是她罕見涉足外交安保領域的國際大秀，卻因一題關於台灣的提問而蒙上陰影。

當時主持人問道：「如果中國採取行動，美國是否會、以及是否應該承諾出兵協防台灣？」

歐加修—寇蒂茲的回應顯得斷續且含糊：「嗯，你知道，我認為這是一個……你知道，這當然是美國一項非常長期的政策。我認為我們所希望的是……我們要確保我們永遠不會走到那一步。」她接著表示，美國應該在經濟研究和全球立場上採取行動，來避免任何此類對抗，「甚至避免這個問題被提出來」。

這段被外界形容為「詞不達意」的發言，隨即在社群媒體上引發共和黨人及部分民主黨人批評，指此事充分暴露她在外交政策領域的經驗匱乏。

身為紐約州聯邦眾議員，歐加修—寇蒂茲過去主要關注國內經濟與社會正義議題。此次慕尼黑之行原本旨在累積外交聲望，不料卻因對台海議題的生疏回應，反而成為共和黨對手攻擊的焦點。

除了台海議題，歐加修—寇蒂茲在評論川普政府對委內瑞拉的政策時，更顯露出驚人的地理常識錯誤。在批評美軍逮捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動時，她試圖論證美國不應隨意對他國元首採取行動。

歐加修—寇蒂茲說，「這與馬杜羅做為一名領袖是誰無關。他取消了選舉，他是一位反民主的領袖。」「但這並不意味著我們可以綁架一國元首，並參與戰爭行為，僅僅因為這個國家位於赤道以南（below the equator）。」

事實上，委內瑞拉位於南美洲北部，國土完全位於赤道以北。這項顯而易見的地理錯誤，隨即在社群媒體上被廣傳與嘲諷。范斯對此表示：「這是電視史上我看過最令人不適的20秒。」

