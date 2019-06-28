長榮勞資協商6方案內容曝光！罷工會員今晚展開投票

2019-06-28 19:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日中午12點50分，共5位協商代表進入長榮航空，與董事長林寶水進行溝通，據了解，雙方協調出的方案，主要分為6大項，包含不秋後算帳協議；飛安服勤獎金短程1趟來回300元、長程一趟來回500元；BR198、BR108東京航線10月到3月開放過夜，BR716北京航線4月及6月至8月及開放過夜；每月固定舉行勞資協商會議；人評會開放民選教官5名；每年給予空服員職業工會理監事會務假。

桃空職工指出，今日雙方協調出的方案，將由參與罷工的全體會員民主投票，多數決同意後另行簽訂團體協約，並終止罷工行動；若不同意0628方案，則將繼續罷工，並依照罷工守則第11條規定，每10天進行投票。

0628方案內容，第1，參與罷工行動會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。第2，飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回300元、越洋航線來回一趟500元。第3，BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜；BR716北京航線4月、6月到8月開放過夜。第4，每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。第5，人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，並估1席陪審委員具發言表決權，另有1名現役空服員可陪同當事人。第6，給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主）每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

桃空職工投票時間為今晚10點至明天中午12點止，參與罷工會員可於現場憑罷工行動會員證，領取選票參加投票；投票結果將於明日中午12點結束後，正式開票公布結果。

長榮空服員罷工有望落幕 。（記者方賓照攝）

長榮空服員罷工有望落幕 。（記者方賓照攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法