罷工事件影響旅客 林佳龍：不排除檢討航線、航權

2019-07-05 10:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工進入第16天，長榮航空勞資雙方7月2日就團體協約內容進行協商，未完全達成共識，至今都未敲定下次協商日期，交通部長林佳龍表示，這次罷工不只是公司內部勞資爭議，更嚴重影響到旅客、旅行業者權益，交通部身為航空主管機關，罷工拖的時間越久，一定會影響未來政府對航線、航權檢討，各航空公司若有較高的風險發生罷工，且後續處置不很妥當的話，交通部就會對其航線、航權進行檢討。勞資協商我們就配合勞動部，不論公開還是非公開。

林佳龍表示，交通部在這次罷工期間，針對整個應變計畫與疏運方面做了很好的準備，過去這半個月來，基本上航空秩序是穩定的，呼籲長榮勞資雙方可以盡快簽署團體協約，讓這次罷工能夠落幕；拖得越久對公司與勞資雙方都是傷害，也會影響到未來政府對於包含一些航線、航權檢討，這方面要提醒長榮公司，這不只是公司內部勞資爭議，已經嚴重影響到一般旅客與公眾利益。

至於有無掌握勞資雙方下次何時會再就團體協約內容進行協商，林佳龍表示，交通部角色是協助危機應變計畫，但全力配合勞動部加速勞資協商與團體協約簽定，但知道他們有一些資訊交換，剩下技術性問題，希望也呼籲長榮公司包含勞資雙方，不要因公司內部的勞資爭議傷害了乘客、旅行業者跟社會大眾，這對長榮公司的名聲及未來航權檢討一定會產生影響。

林佳龍說，航空公司航權，每年都會由民航局進行檢視，今年華航、長榮接連發生罷工，未來都會一併納入檢討。

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