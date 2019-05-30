長榮二度勞資協商破裂 喬不定再議時間不歡而散

2019-05-30 00:26

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會、長榮航空29日傍晚在蘆竹區尊爵天際飯店進行協商，這是勞資雙方於市府勞動局調解不成立後，第二度協商，雙方從下午5點30分開始協商，一直到晚上11點40分仍無結果，其中長榮對工會的8項訴求提出解決方案，工會代表無法接受，無法凝聚共識，而在商談第三次協調會議時間仍然無法達成共識，雙方不歡而散。

29日協調會，桃園市空服員職業工會由常務理事李瀅、副秘書長周聖凱及多位工會幹部代表協商，長榮航空則是由總經理孫嘉明率副總蕭錦隆、陸玉娟、許惠森與會，雙方也都有律師協助對談，另市府勞動局長陳靜航也全程參與，另雙方協商沒有共識，正在協商下次會議時間時，交通部、勞動部代表就以趕車為由事先離開。

協商會議是從下午5點30分開始，一直到晚上11點都沒有結果，由於差距太大無法凝聚共識，雙方最後討論第三次協商時間，工會代表希望在6月10日那週挑一天進行協商，但長榮認為要先召開會前會，針對直播、各項訴求等達成共識後再進行第三次協商，雙方堅持已見沒有交集，最後不歡而散，在場官員則表示，會聯繫雙方確定會前會時間，讓雙方可以坐下來繼續溝通。

雙方協商主要的是工會提出8項訴求，包含勞工董事、日支費調整（含禁搭便車條款）、疲勞航班改善、人評會開放勞工參、國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、航班外籍組員不超過2人。

孫嘉明表示，針對工會八大訴求，長榮航空都提出相關對案及論述，並請工會提出意見，另勞資雙方於會議中均有論述，現場官員也穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，工會仍未就長榮航空所提任一方案具體回應，完全看不出工會協商誠意，造成勞資雙方未達任何共識。

孫嘉明說，雙方原本約定6月3日進行第三次協商，但長榮航空認為罷工事關公眾利益，要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，才造成雙方無法達成共識。

工會祕書長鄭雅菱會後受訪表示，針對8大訴求，長榮航空所提方案與之前所提並無二致，直至表定會議結束前15分鐘，才提出台北東京（BR198）航班多增加一個月外站過夜方案，距離工會八大訴求仍然巨大差距，進度緩慢。

另雙方討論第三次協商會議時間，工會願意於6月10日召開並開放直播，然而長榮航空卻改口說要開多次會前會才能決定會議形式、時間，根本毫無誠意。

鄭雅菱也提到，罷工投票在6月6日結束，並在7、8兩日進行開票，屆時會公布開票結果，目前工會有超過3000名長榮會員參與罷工投票，可見工會訴求獲得極高支持，未來也有相當機率取得合法罷工權。

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