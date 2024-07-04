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獨家》中國海警船大舉出動嗆「不要命了」 我國漁船急撤金門角海域

中國海警船3日大舉出動，驅離金門角海域作業的澎湖漁船。（民眾提供）

中國海警船3日大舉出動，驅離金門角海域作業的澎湖漁船。（民眾提供）

2024/07/04 08:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼大進滿88號漁船，遭中國海警船以休漁期越界、使用非法底拖網為由強制登檢，並帶回福建泉州圍頭港扣留，正當各界想方設法進行營救，中國海警船昨（3）日晚間大舉出動，掃蕩金門角海域（金門東北、中國領海12海浬外）附近作業的我國漁船，並廣播恐嚇我國漁民「不要命了」，要求儘速撤離。我國漁船紛紛撤離，連夜返航船籍登記港口避風頭。

由於時序進入小管盛產季節，自台灣東北角、澎湖海域、南淺漁場、金門角海域等地，都有小管現蹤，其中澎湖海域是小管主要產卵地，金門角海域只是傳統澎湖小管漁場之一，大進滿88號遭中國海警船強制扣船，並以非法捕撈水產品處以刑事拘留，對於我國漁船造成寒蟬效應，但為了生活，還是得出海作業，但都選擇在中線以東、我國經濟海域內作業。

不料昨晚位於我經濟海域內作業的20、30艘漁船，仍遭中國海警船強制廣播驅離。澎湖漁民表示，昨晚6時許，中國20餘艘海警船大舉出動，並以廣播向台灣漁船恐嚇：「你不要命了，還不趕快離開現場！」嚇得在金門角作業漁船迅速鳥獸散，深怕重蹈大進滿88號漁船覆轍，一時間原本漁火通明的金門角海域，變成黑漆漆一片。

今（4）日清晨所有漁船紛紛返回澎湖各漁港，澎湖龍門籍漁船全程目擊中國海警船蠻橫廣播驅離，另一艘大進滿16號，上午也返回竹灣漁港避風頭。

中國海警船以廣播恐嚇漁民「你不要命了，還不趕快離開現場！」（民眾提供）

中國海警船以廣播恐嚇漁民「你不要命了，還不趕快離開現場！」（民眾提供）

大進滿船隊另一艘16號漁船，迅速撤離金門角海域返港。（記者劉禹慶攝）

大進滿船隊另一艘16號漁船，迅速撤離金門角海域返港。（記者劉禹慶攝）

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