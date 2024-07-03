澎湖漁船遭中國扣押 楊曜：漁民不知漁撈範圍

民進黨立委楊曜認為漁民不知台灣海峽安全漁撈作業範圍，是被扣押主因。（資料照，記者劉禹慶攝）

2024/07/03 21:43

〔中央社〕澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國海警登檢扣押，民進黨籍立委楊曜今天質疑海巡署、漁業署對此事件的說法，認為漁民不知台灣海峽安全漁撈作業範圍，是被扣押主因，並籲請漁民注意，以免再生憾事。

楊曜今天在臉書發文指出，海巡署跟漁業署對於作業區域是否越界看法不一致，他譴責行政院罔顧漁民安全，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是漁船被扣押的主因。

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楊曜表示，此次發生地點距離中國晉江11.2海浬處，海巡署表示已進入中國領海，但漁業署長卻表示該處屬於「台灣漁民傳統漁場、兩岸共同作業的區域」。台灣在兩岸漁民共同作業區、漁業重疊區根本就沒有與中國達成共識，漁業署在漁民安全的作業區域上採取模糊方式。

楊曜表示，澎湖漁船與洪姓船長等人遭中國海警扣押，他除了聯絡行政院與各項管道尋求積極營救外，也要求政府要正視漁民安全的漁撈作業區，不再讓這樣的事件，威脅澎湖鄉親的生命財產安全。

楊曜也呼籲，中國與台灣各有各別獨立管轄的領海與鄰接區，當台灣保護自己主權所及漁場的同時，中國當然也不會讓他國漁民染指屬於他們的漁埸，希望漁民注意捕撈作業界線，以免再生憾事。

澎湖籍漁船「大進滿88號」被中國海警扣押在中國圍頭港，截至目前已超過20小時，包括澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌等人都希望中央各相關部會儘速協助，期盼中國早日將人船送回。

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