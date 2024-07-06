英工黨黨魁施凱爾就任首相 曾兩度訪台

新任英國首相施凱爾（Keir Starmer）2018年曾訪台，當時他是下議院議員。（資料照）

2024/07/06 05:45

首次上稿 7-5 22:59

更新時間 7-6 05:45

〔記者吳哲宇／台北報導〕英國工黨在4日在國會大選取得壓倒性勝利擊敗保守黨，英國國會下議員暨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）5日接受英國國王查爾斯三世（King Charles III）任命出任首相，籌組新內閣。外交部表示，已訓令我國駐英國代表處向英國政府與人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀。

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外交部指出，施凱爾曾在105年及107年兩度訪台，與我國時任陳建仁副總統及法務部長邱太三晤面；他在109年4月當選工黨黨魁後，任內逐步提升對台灣及台海安全的關注及支持。今年3月工黨影子商貿副大臣暨工黨「台灣之友會」共同主席梁辛尼勛爵（Lord Leong）率工黨議員訪台晉見前總統蔡英文，表達工黨將持續強化台英兩國經貿、教育及文化交流。我國政府期盼未來與施凱爾首相領導的英國新政府進一步合作，在雙方關切及重視的各項領域強化互惠互利的夥伴關係。

外交部指出，台英關係近年穩健成長，雙邊經貿、科技、再生能源等領域的合作緊密，繼去年11月簽署指標性「提升貿易夥伴關係」（ETP）協議，台英今年5月再簽署「有機產品相互承認瞭解備忘錄」，英國都是歐洲第一個與我國簽署該類協議的國家，彰顯雙方實質關係日益深化。英國是我國理念相近夥伴，雙方共享民主、自由及法治等普世價值，我國樂願與英國攜手合作，持續深化民主夥伴關係，並共同捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。

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