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海基會董事長鄭文燦疑涉貪 桃檢證實聲押禁見

前桃園市長，海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，昨天被桃園地檢署傳喚，經檢察官漏夜偵訊後於凌晨向桃園地方法院聲請羈押禁見。（資料照）

前桃園市長，海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，昨天被桃園地檢署傳喚，經檢察官漏夜偵訊後於凌晨向桃園地方法院聲請羈押禁見。（資料照）

2024/07/06 09:29

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〔記者余瑞仁／桃園報導〕前桃園市長，海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，昨天被桃園地檢署傳喚，經檢察官漏夜偵訊後於今天凌晨向桃園地方法院聲請羈押禁見，消息傳出震驚各界，桃園地檢署襄閱主任檢察官表示，稍後將對外說明；桃園地院預計稍晚將召開聲押庭。

桃園地檢署剛剛發出新聞稿證實：「本署檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦被告鄭文燦涉犯貪污治罪條例等案件，於昨日傳喚被告到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，予以逮捕，並向法院聲請羈押並禁止接見。」

檢方相關人士透露，檢方近日確實忙於此案，因為鄭文燦身分特殊，聲請羈押考量上，掌握會比一般情況更為充分才會作此強制處分。

出身於桃園市八德區的鄭文燦是野百合學運世代，今年57歲，是民進黨內最活躍的中生代之一，足智多謀被黨內稱為「胖周瑜」，他的黨政歷練豐富，一度躋身接班梯隊，此番涉案被羈押，外界高度震驚關注。

桃園地檢署發出新聞稿，證實聲押鄭文燦。（記者余瑞仁攝）

桃園地檢署發出新聞稿，證實聲押鄭文燦。（記者余瑞仁攝）

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