獨家》鄭文燦疑涉華亞科技園區土地開發案收賄 台塑前高層也捲入

海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉犯貪污罪被桃園地檢署向法院聲請羈押，震驚政壇。圖為案情關鍵的華亞科技園區東側近50公頃農地推動擴大計畫。（資料照）

2024/07/06 10:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦昨天被桃園地檢署指揮調查人員約談，今天凌晨檢察官複訊後以職務上行為收受賄絡罪嫌向桃園地方法院聲請羈押，消息一出震驚各界。本報掌握確切消息來源指出，鄭文燦捲入的收賄貪污案件關鍵，是華亞科學園區外的一筆9.5公頃農地地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層及其他地主共籌出近千萬元，透過重劃會中與鄭文燦熟悉的廖姓人士交付現金。

據指出，台塑集團涉入此案已退休楊姓總經理上月間被搜索約談，坦承透過重劃會廖姓人士交付近千萬現金給鄭文燦，楊、廖2人事後被檢察官聲押禁見獲准，而楊事後因年事已高，聲請具保獲准。

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此案背景的華亞科學園區土地開發案，起於3年前因台商逐漸回流，且以桃園市為投資首選，衍生工業用地需求大，供給卻呈飽和、不足的情況，林口台地多個工業區土地不敷使用，桃園市府因此辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地，辦理都市計畫區段徵收案，其中預計提供24.89公頃產業用地，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。

據了解，因該區旁另有一筆9.5公頃土地地主組成重劃會，向桃園市政府提出申請自辦重劃，然而因該筆土地為農業用地，依法納入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收範圍，但地主仍組自辦重劃會，桃園市政府經濟發展局也想方設法多次開會審議，勉強通過，但案件送到內政部審議最後並未過關，而重劃會相關主導人事則在過程中及事後送出近千萬元賄款。

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