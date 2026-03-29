民眾黨稱凱道擠破8萬人挺阿北？ 最強AI分析揭現場只有這麼多......

民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨今天（29日）號召全國小草集結凱道聲援涉貪遭判刑的柯文哲，一度宣稱最高峰突破8萬人。但曝光的空拍照顯示集會現場只有景福門面向總統府的路段有人潮，其他地方冷冷清清，與過去曾喊出破數萬人響應的政治集會盛況相差甚遠。粉專「阿凱談天說地」特別將空拍照上傳到被認為是最強大AI模型的「Gemini 3.1 Pro」進行分析，得到現場只有4500人至8000人的結果。

民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢，活動開始約莫1小時，主持人、民眾黨台北市議員參選人許甫高喊現場破3萬人，不過網紅「四叉貓」劉宇馬上跳出來潑冷水，估算現場也就5000到8000人。而本報拍攝的空拍圖也可以看到，景福門圓環只有面向總統府的中山南路段有聚集人潮。

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但民眾黨還是持續「膨風」，後續又喊出現場最高峰突破8萬人。粉專「阿凱談天說地」把空拍照丟到Gemini 3.1 Pro進行分析，得出的結果完全不給阿北面子，「要從單一張照片精準計算人數有一定的難度，因為會受到拍攝角度、遮蔽物以及人群密度的影響。不過，我們可以使用人群估算中常用的『雅各布斯法』（Jacobs Method，即面積 \times 密度）來進行合理的推算。」

「第一，估算人群佔據面積。從照片中的景物（左側的景福門圓環、前方的白色建築以及遠處的總統府）來看，人群主要聚集在凱達格蘭大道上，介於景福門與前方的舞台之間。凱達格蘭大道非常寬敞（包含車道與安全島，寬度約40公尺），但人群主要集中在中央車道，兩側邊緣及樹下較為稀疏。我們假設人群實際佔據的平均寬度約為30到35公尺。從景福門圓環邊緣到前方舞台的距離，以路上車輛的比例來粗略推估，這段聚集人群的長度大約落在100到150公尺之間。總面積估算：30\text{公尺}\ times 100\text{ 公尺}=3000\text{平方公尺}，（30×100＝3000）；最大抓到35\text {公尺} \ times 150\text{ 公尺} = 5250\text{ 平方公尺}，（35×150＝5250）」

「第二，評估人群密度。人群的密度並非均勻分佈，高密度區位於舞台前鋒，人與人之間距離較近，密度大約落在每平方公尺2到2.5人。中低密度區位於中後段及兩側，可以看出人群有明顯的空隙，甚至看得到路面的柏油標線，密度大約落在每平方公尺1到1.5人。綜合來看，整塊區域的平均密度大約可以抓每平方公尺1.5人。」

「將估算面積乘上平均密度，保守估計（下限）為3000平方公尺 \times 1.5人/平方公尺 = 4500 人（3000×1.5＝4500）；寬鬆估計（上限）：5250平方公尺 \times 1.5人/平方公尺 \approx 7875人（5250×1.5＝7875）。總結，根據這張照片所呈現的視覺範圍與密度，畫面中肉眼可見的人數大約落在4500到8000人之間。」

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