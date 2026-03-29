藍營告發又聲援！張銘祐批是非不分 滿志剛：反對選擇性政治辦案

民進黨籍台北市議員中正萬華參選人張銘祐批評，多名藍委上凱道聲援柯文哲，無非是不想得罪柯與民眾黨的小草們，但也失去是非觀念。（記者董冠怡攝）

國民黨立法院黨團今上凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲，民進黨籍台北市議員中正萬華參選人張銘祐批評，藍委為了政治利益不顧司法獨立，失去是非觀念；國民黨籍台北市議員松山信義擬參選人滿志剛說，反對政治性、選擇性辦案，不是替任何人背書，而是要求同一把尺，不能有些案子查得又快又高調、有些卻石沉大海，疫情中的疫苗採購案、台南光電案與爐渣案水落石出了嗎？

張銘祐表示，多名藍委上凱道聲援柯文哲，無非是不想得罪柯與民眾黨的小草們，但也失去是非觀念，為了政治利益不顧司法獨立，「難道這些案子都是民進黨去檢舉的嗎？」對於鍾小平、游淑慧情何以堪？

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張銘祐質疑，國民黨當時在批鬥柯文哲市長任內的四大案，現在於柯文哲面對的京華城案，原本不友好的政黨變友好，價值觀跟著改變，令人覺得可恥，而且可笑的是，之前說要檢舉萬大魚果市場改建案的議員，卻喊要聲援柯，價值觀不會很錯亂嗎？

他認為，藍營不笨，只是為了擴大自己的基本盤，吸收小草們的選票，然是非跟政治利益哪一個重要？「這種集體價值觀失落的政黨，應該在台灣淘汰。」

滿志剛說，支持司法調查但反對政治性、選擇性辦案，他不是替任何人背書，而是要求同一把尺，如果柯文哲有問題，就依法查清楚，同樣標準也應該適用在所有人身上，不能有些案子查得又快又高調、有些卻石沉大海，「如疫情中的疫苗採購案、台南光電案與爐渣案等，這些案子水落石出了嗎？」

滿志剛強調，司法不能淪為政治工具，今天站出來是挺制度，因為當司法的標準可以因人而異時，下一個受到影響的，可能就是每一位台灣人民。

國民黨籍台北市議員松山信義擬參選人滿志剛表示，支持司法調查但反對政治性、選擇性辦案。（記者董冠怡攝）

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