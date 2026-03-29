小草上凱道 YTR曝加購「館長200元便當」配菜 網酸：太盤了！

YouTuber「剪輯一匹狼-老狼」今（29）日下午分享，需要額外加購200元才能吃到、來自網紅「館長」陳之漢名下的便當照。（圖擷取自@awu168168 Threads）

民眾黨今（29）日號召小草上凱道，為涉京華城等弊案的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「討公道」。民眾黨事前曾公告，若想在今日吃到網紅「館長」陳之漢名下的便當，得額外加購200元，消息引發各界議論，有YouTuber分享加購200元的館長便當，不少網友看到配菜，紛紛曬出各種不到200元、配菜更豐富的便當來吐槽。

據了解，因老婆而成為「脫北者」的YouTuber「剪輯一匹狼-老狼」，今日下午在社群平台Threads分享一張便當照片，「剪輯一匹狼-老狼」指出這是要給無法到凱道現場的大家，感受一下「頂級肉呆便當」。從照片顯示，便當裡面除了有放白飯和一顆滷蛋，配菜還有「頂級豆干」、「頂級燒肉」、「頂級花椰菜」與「頂級高麗菜」。

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畫面曝光後，讓不少網友倒抽一口氣，「$200的盤子便當」、「貴死了比醫院院內餐還貴」、「騙人沒在北部吃過便當嗎」、「這樣200的話，只能說超越竹北」、「家樂福有完全一樣菜色的，不到100」、「以為全部是燒肉，結果混了3片香腸」、「太盤了吧，新竹的健康餐盒都沒這麼貴」、「連雞腿都沒，這菜色在竹北吃都不用200」、「我以為80元便當，打開留言才知道這要200」、「給AI看，也估大概110-130而已，200是怎樣」、「一看就知道頂級的，這個沒有1700元要怎麼買得起」。

其他網友還分享其他CP值更高的餐點，或是曬出自己所在地售價不到200元的便當照，「魯豬排+香魚，80元」、「我吃麥當當比較值得」、「這在高雄大概不用120吧」、「我們這裡的雞腿便當100元」、「超大隻秋刀，100元，台南」、「我家附近110，肉菜還比這多」、「台南雙香魚焢肉便當，100元路過」、「這樣的菜色在台南最多$100就可以買到了」、「我還不如去吃三媽（臭臭鍋），180還有的找」。

另有人留言討論、分析這個便當的背後製作成本，「這種成本一看只有40」、「菜市場高麗菜零售2顆50，青花菜也是2朵50，蛋一顆約6~7元，這都是零售價，賣價200，食材成本抓3~4成，這樣的菜...有值60~80？」、「依現在菜市場價格，不算主菜價格，那格高麗菜不到5元、那格花椰菜不到5元、那格現成滷豆乾大概10元、現成滷蛋1顆7元、現成煮熟白飯一斤35，那堆大概5～7元，燒肉其他便當店約40元吧」。

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