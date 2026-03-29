館長親曝便當訂單僅50份 參選人劉芩妤：每一分錢都是投資公義

西屯區民眾黨市議員參選人劉芩妤（前排左2）率隊「上凱道，討公道」。（劉芩妤提供）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案一審遭判17年，主席黃國昌號召小草今天（29日）「上凱道，討公道」，台中有17輛遊覽車北上，支持者稱加買「阿館便當」需另付費200元，「館長」網紅陳之漢直播火大，稱便當訂單至今僅5、60個，並非傳聞中上萬個。

民眾黨台中市黨部上午集結4部遊覽車，由民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇，西屯區民眾黨市議員參選人劉芩妤率隊，民眾黨台中市議員江和樹在大里、太平發起13車，總計17車超過680人北上聲援，不少支持者自掏腰包，要發出綠營政府最畏懼力量，「這一次真的看不下去」。

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劉芩妤說，預收費含保險、車資及午晚餐，加買「阿館便當」需要另付費200元，林口阿館便當為「館長」陳之漢所開，由於遊行結束後回台中要近3小時車程，便當費絕對是自由選擇，堅持「自主動員、費用分攤」，不發走路工、不領紅包，每一分錢都是支持者對公義的投資。

「館長」網紅陳之漢28日晚間直播火大反擊，澄清便當訂單僅5、60個，並非傳聞上萬個，館長火大說「愛怎麼說隨便你們」，網傳一萬個便當訂單根本是炒作，支持者想將遊覽車停在便當店外順便捧場，並非強制推銷。

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