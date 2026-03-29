童子瑋拋空屋活化創業補助 邀青年回鄉築夢

民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖中右）今天提出活化空屋四大方向，邀青年返鄉築夢。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋今天（29日）提出活化空屋4大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。童子瑋說，基隆有全國最高的空屋率，如果能將「空白空間」化為「彩色生活」，基隆才會讓年輕人感到更多活力，未來會大力補助閒置空屋活化與創業，只有空間不空白，青春才不會留白。

童子瑋提到，基隆有很多朋友不管是讀書、娛樂或工作，都經常需要往返台北，基隆相較之下，沒有看起來那樣「先進」，有那麼多完整的規劃。他和許多青年朋友都有共同的感覺，基隆其實是一個「還沒完成的城市」。但正因為還沒完成，還有許多需要補足的地方，才讓青年的力量，可以進來書寫自己的版本。

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童子瑋表示，基隆有全國最高的空屋率，如果能將「空白空間」化為「彩色生活」，基隆才會讓年輕人感到更多活力，他如果當選基隆市長，他將會大力補助閒置空屋活化與創業，鼓勵基隆發展4大可能性。包含利用老屋與空間，降低創業成本；改善小型創業支持與租金環境；串聯文化與觀光，不只是亮點和打卡；支持夜間經濟、培養生活感。

童子瑋認為，如果可以補足城市的空白，那麼青年在這裡生活才會更精彩。他說，這幾年很多年輕人回到基隆開店、做品牌、經營空間、從事文化活動，其實都在一起用時間跟行動回答一個問題：「我們能在這塊未完成的畫布上留下什麼？」對他來說，所謂「重視青年」的想法，比起單純的聽跟做，更需要「讓青年一起作畫、共同築夢」。

童子瑋強調，一個城市真正有魅力，不只因為有多少建設，而是有多少人願意在這裡生活、停留、成家、甚至做夢。他也透過社群平台，邀請青年朋友分享在基隆生活，或是到外縣市工作後，有沒有什麼認為基隆可以嘗試規劃的政策，他會親自看過每個留言，跟青年一起打造更進步的基隆。

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