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    首頁 > 政治

    曾指柯京華城等案不當 楊植斗：有行程不克去凱道

    2026/03/29 14:30 記者蔡愷恆／台北報導
    國民黨台北市議員楊植斗（左）過去曾指出柯文哲京華城案有不當之處，關於今日遊行，楊植斗說，自己已排定行程不克參與。（取自楊植斗臉書）

    國民黨台北市議員楊植斗（左）過去曾指出柯文哲京華城案有不當之處，關於今日遊行，楊植斗說，自己已排定行程不克參與。（取自楊植斗臉書）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，一審判決公佈後，民眾黨即號召支持者在今日至凱道遊行，也有多名藍委將出席。而國民黨台北市議員楊植斗過去曾指出柯文哲京華城案「怪怪的」，關於今日遊行，楊植斗說，自己已排定行程不克參與，但還是在臉書寫下想法，呼籲有空的朋友一起去凱道，有事的朋友可以隔空聲援。

    楊植斗發文寫道，國民黨和民眾黨雖然同屬在野，但畢竟是兩個政黨，理念、政策未必一致，至今仍有摩擦；但「下架民進黨」，應該是最大公約數。

    楊植斗表示，柯文哲前主席當過台北市長，而他自己站在台北市議員的角度，過去也曾經指出京華城案以及漁果市場改建不當之處。

    如京華城並非舊建物，為什麼能取得都市更新的20%獎勵？以及漁果市場改建一直流標，減項發包後應「另籌預算再行發包」或「變更契約」，為什麼變成後續擴充，再追加預算？

    楊植斗說，市議員必須指出問題。究竟是法條的誤用？還是較嚴重的圖利問題？就交由法院判決。但京華城案和漁果市場案，距離「貪污」還有好大一截。

    他也提到，當初柯文哲被搜索聲押時，第一時間就發文痛斥北檢，配合綠媒政治辦案，在野力量應該出來聲援柯文哲。而柯文哲被羈押後決定不抗告，還很有自信地說要給北檢兩個月的時間好好查；他也拍影片預言，柯文哲只要被羈押，綠營一定會繪聲繪影地潑髒水，就算找不到任何證據，柯的名聲也全臭掉了，「最後果然如我所說。」

    楊植斗直到現在，仍然覺得京華城案和漁果市場案「怪怪的」。但在找不到賄款的情況下，若官員誤用法令，就退回當初北市的行政處分，讓京華城適用合理容積即可；但若官員蓄意護航京華城，則應該回歸「圖利罪」的討論，而不是用210萬有申報的政治獻金，就給人扣上「貪污」的大帽子。

    他也指控，司法濫權從賴清德上任後最為嚴重，而政治辦案的人，竟然官愈做愈大，實在莫名其妙。

    最後，楊植斗表示，今天有不少藍營民代會到場聲援，「司法改革的希望，就是2028徹底下架民進黨。」希望各位在野的力量，或到場、或隔空聲援，跟藍白一起為了同樣的信念打拚。

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