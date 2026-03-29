蔡壁如盼柯文哲回鍋民眾黨主席 黃國昌：「老大」點頭就能來接任

「民眾黨上凱道討公道」，民眾黨主席黃國昌受訪。（記者方賓照攝）

前台北市長柯文哲涉京華城等弊案26日一審宣判，北院判柯17年有期徒刑、褫奪公權6年，引發各界議論；為此，民眾黨今（29）午發起「上凱道，討公道」行動，號召全國小草集結總府前向總統賴清德抗議司法不公。期間，針對前立委蔡壁如表態希望柯回鍋競選下一屆黨主席，黃國昌直言「早就希望他回來」，只要他點頭隨時就能回來接，但一審宣判直接「斬斷」他的政治可能性，感到非常不滿。

柯文哲一審遭重判後，民眾黨主席黃國昌26日於國際記者會上發出「全國動員令」，號召各地小草齊聚凱道，參與舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，並於今日活動前接受媒體聯訪。

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媒體詢問，主席怎麼看說現在這個蔡壁如前委員還有說希望這柯文哲來競選、接任下一屆的黨主席？黃國昌回應，他「早就希望老大回來接任黨主席了」。

黃直言，老大只要點頭，隨時就回來接任黨主席；但是，這一審的判決下來，根本就是要斬斷柯文哲接下來所有政治上的可能性。從公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法到政黨法，一審透過這種荒腔走板210萬不管怎麼樣就是要找到一個罪可以判10年以上，要斷掉柯文哲接下來所有政治上面的道路。面對這樣的判決，為什麼讓這麼多的小草，讓這麼多的支持者，讓我們全體的黨公職，感到無比的憤怒。

黃批評，這樣的判決到底有誰能夠接受？強調捐給台灣民眾黨的210萬政治獻金，「沒有一塊錢掉到柯文哲的口袋」，甚至柯根本就不知道有這一筆政治獻金的存在，結果作為柯文哲在京華城圖利120億賄賂的對價，怎麼會有這麼離譜的判決？他反諷，政府擺明就是要找到一個罪名，可以判柯文哲10年以上，來達到民進黨的政治目的。

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