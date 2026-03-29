同濟會場高喊「凍蒜」力挺 李四川盼回新北打造安居樂業城市

國民黨新北市長參選人李四川表示，盼年底選舉能回到新北服務，與地方攜手打拚，打造安居樂業的城市。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今（29）日出席國際同濟會台灣總會北二區年度大會，與各界共同宣導反毒、反暴力，並與民眾互動，現場支持者高喊「凍蒜」。李四川表示，盼年底選舉能回到新北服務，與地方攜手打拚，打造安居樂業的城市，並肯定同濟會長期投入公益、協助推動社會安全與市政工作。

李四川致詞時指出，他擔任台北縣副縣長及新北市副市長期間，每逢颱風侵台，他親守北107線坐鎮指揮，而北二區同濟會總是第一時間響應，捐贈救災器材、出錢出力，令他至今感念在心。

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李四川提到，過去和新北市合辦長達13年的「寒冬問暖」捐血活動，以及同濟會長期深入校園推動反毒、環保與反詐騙宣導，肯定同濟會以「寓教於樂」的方式守護弱勢、協助市政，也期盼今年年底能夠回到新北市，跟各位一同來打拚，讓新北市成為安居樂業的城市。

國民黨新北市長參選人李四川與民眾握手致意。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川（中）與民眾合照。（李四川競選辦公室提供）

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