千千萬萬小草329上凱道？ 四叉貓貼心製作「人數參照圖」

網紅「四叉貓」製作簡易凱道人數參照圖（右），方便民眾看出參加329抗議活動的人潮，另補充民眾黨發布的活動示意圖（左），大約只能容納1萬人以下。（圖擷取自@4xgay Threads，本報合成）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，一審被判刑17年，民眾黨主席黃國昌為此號召小草「329上凱道討公道」。一審宣判當天，柯文哲曾放話即便毀掉他「還有千千萬萬個小草」，不少藍白人士也發聲力挺，令不少網友好奇今日現身凱道挺阿北的實際人數，網紅「四叉貓」劉宇對此製作一張簡單易懂的人數參照圖。

四叉貓在臉書、Threads與X平台（原推特）分享一張圖片，為3組凱達格蘭大道的空拍畫面，上面接用黃色線條進行標註，分別有「3萬」、「5萬」與「7萬」。四叉貓解釋，這張圖是「凱道人數參照圖」，如果好奇今日下午民眾黨在凱道為柯文哲舉辦的抗議活動，現場究竟有多少參加者，大家可以透過張圖方便計算或評估。

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另外，四叉貓還分享一張民眾黨在事前發布的活動示意圖，指出如果現場人數只分布在圖片中央「舞台至出入口」的範圍，那麼現場人數就會在1萬人以下。四叉貓補充，他以民眾黨提供的活動示意圖來保守預測，這個場地大約能容納5000人至1萬人之間，同時還在Threads開啟投票，邀請大家一起來預測今日活動參加人數。

其他網友則留言吐槽，「我猜民眾黨會喊35萬人！」、「天才柯學家的算術又要登場」、「反正司儀會在下面喊10萬人」、「民眾黨會說30萬、50萬、70萬」、「3+5+7，很明顯今天會有357萬人到場聲援！」、「算錯了，很多看不到的，應該有千千萬萬個『不是人』」、「他們上次把舞台移往景福門方向，縮短凱道的空間，你這張圖可能會失準」、「今天不管實際多少，一定喊10萬以上，因為要透過資訊落差，塑造很多人的感覺，特別是那些沒在關心政治的人，會覺得還是很多人支持他柯文哲」。

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