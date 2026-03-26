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    首頁 > 政治

    點名賴清德「我絕對不會投降」 柯文哲：毀掉我還有千千萬萬個小草

    2026/03/26 20:59 記者陳治程／台北報導
    柯文哲激動痛斥民進黨，更點名總統賴清德「我不會投降、也不會屈服」。（記者羅沛德攝）

    柯文哲激動痛斥民進黨，更點名總統賴清德「我不會投降、也不會屈服」。（記者羅沛德攝）

    民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今天下午一審宣判，柯收賄有罪判17年、褫奪公權6年。對此，台灣民眾黨今晚召開記者會回應。柯文哲批評，司法鶯是保障人民權利的最後一道防線，但他卻因不知道的金流羅織入罪，大聲叫屈，更情緒激動點名賴清德說，「我絕對不會投降的！也絕對不會屈服！」

    柯文哲強調，司法應是國家最後一道防線，但本案已淪為政治操作工具。他指出，整起案件「不是依證據辦案，而是編故事定罪」，程序正義蕩然無存；針對判決核心的210萬元政治獻金，柯強調自己「根本不知道這筆錢」，更未涉及任何不法金流，認為檢方在無證據情況下認定他收賄，無奈直言「我沒有圖利、沒有貪污」，痛批檢方以模糊事實、推論將他羅織入罪。

    此外，柯更質疑偵查中的搜索理由、證據來源與媒體操作，充滿政治清算的意味。他表示，這起案件最擔心的不是他自己，「而是公務體系以後更不敢做事」，即便是依法決策都不敢下判斷。

    最後，柯情緒激昂點名總統賴清德，強調他將持續抗爭，「你們以為毀掉一個柯文哲就能幫執政黨掃除障礙，但我跟你講，毀掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草。我們要阻止司法淪為政治工具。這場審判還沒結束。我，柯文哲，絕對不會投降！絕對不會屈服！」

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