柯文哲收賄210萬判13年太重？法界：本來就屬10年以上重罪

事實上，我國貪污治罪條例本即採取嚴刑設計，對於公務員違背職務收受賄賂者，法定刑度通常為10年以上有期徒刑，屬重大犯罪。（資料照）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲收受210萬元，認為具備職務對價關係，判處收賄罪成立，處有期徒刑13年，合併圖利等罪應執行17年，不過民眾黨人士質疑判刑過重，頻喊司法迫害。法界指出，公務員收賄在我國本就屬10年以上重罪；此外，收賄罪為貪污治罪條例規範的貪污行為，刑度與侵占、圖利等罪相當甚至更重，定罪核心從來不在「金額高低」，而在是否「違背職務」。

判決提及，柯文哲於2020年3月24日至26日收受沈慶京以威京集團內7人以捐贈政治獻金名義，交付賄賂210萬元，犯貪污治罪條例「違背職務收受賄賂罪」，處有期徒刑13年。宣判當日，審判長江俊彥指柯文哲確有收受210萬元款項，且與職務行為間具對價關係，並當場強調「金額多寡」並非判斷收賄罪成立與否的關鍵。

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根據我國貪污治罪條例，收賄罪的成立，必須證明公務員收受財物，是為了報答其在職務範圍內行使權力或不作為的對價。換言之，只要雙方存在「拿錢辦事」的默契，即便金額僅有數萬元，仍可能構成重罪；反之，若無法證明金流與職務行政處分之間的關聯，即使金額高達數億元，也未必能以收賄罪論處。

法界分析，本案合議庭之所以認定柯文哲收受210萬元與京華城容積率變更具備對價，是因該筆款項進入的時間點、名義，與柯文哲後續介入行政程序的動作有著高度關聯。也因此，儘管「1500」紀錄因證據力不足未被採計，但單憑這210萬元，仍足以跨越收賄罪的門檻。

法界舉例，前南投縣長李朝卿涉貪案中，部分標案收受的回扣金額僅約1、2萬元，但因被認定與發包工程具備明確對價，且涉及多起工程，累計刑期400年；另過去亦有基層警員收受業者僅約1萬元賄款以洩漏臨檢資訊，同樣因違反職務行為且具對價關係，處5年以上有期徒刑。甚至北市清潔隊員因將資源回收站內殘值僅32元的舊電鍋轉手贈與拾荒老婦，遭隊內檢舉並被依貪污罪起訴，均凸顯貪污犯罪的成立與否，關鍵不在金額，而在是否違背職務。

事實上，我國貪污治罪條例本即採取嚴刑設計，對於公務員違背職務收受賄賂者，法定刑度通常為10年以上有期徒刑，屬重大犯罪；即使收受金額不高，只要行為涉及濫用職權、損及公務廉潔，也可能面臨長期剝奪自由的刑罰，顯示立法目的在於維護公務體系的公信力與廉潔性，而非單純以金額多寡作為量刑標準。

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