凱道湧8萬人挺柯文哲？四叉貓分析民眾黨「乘十」算法

四叉貓分享凱道人數參照圖。（圖翻攝自四叉貓臉書）

民眾黨號稱今日力挺阿北的最高峰人數，有達到8萬人。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨今（29）日下午號召小草集結凱道，力挺涉京華城等弊案而被判刑的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。活動期間，民眾黨一度宣稱現場飆破8萬人，然而無論是路人隨手側拍、媒體釋出空拍照或AI模型分析，皆顯示集會現場並未達到8萬人該有的人潮，曾參加多次政治集會的網紅「四叉貓」劉宇對此揭露，民眾黨獨有的「乘十」算法。

四叉貓今日晚間在社群發文指出，由於凱道時常舉辦各種抗爭活動，因此很容易估算人數，「人潮滿到哪就是多少人很簡單，一般來說，人潮站滿到景福門前的斑馬線就是約一萬人」，接著他透露民眾黨今日舉辦的「戰！329上凱道討公道」，在活動剛開始時，就把路障設在了斑馬線上，這個斑馬線正好是所謂的「1萬人防線」。

四叉貓表示，今日活動是有椅子坐的，座位會增加人與人之間的距離，因此計算時要把用面積推估的人數減少1/3、甚至1/2，推估大約會有5000至700人，不過得看座位之間的空曠程度而定。四叉貓進一步分析，警方在下午3點半封了景福門前的單向車道，可惜到4點多最高潮的時段，那個單向車道都沒有塞滿人。

四叉貓指出，算上外圍單向車道的零散小草，頂多再加上1000人，再多得等到農曆7月或國民黨辦連署，綜合前述，他預估今日現場最多僅8000人左右，「至於民眾黨在台上喊現場8萬人，我只能表示尊重他們的自我認同，畢竟是個誠......乘十的政黨」，另貼心備註，在符合物理法則的情況下，8萬人大約是從凱道滿到台大捷運站2號出口。

對於民眾黨疑似「膨風」的算法，不少網友吐槽說，「蔥式統計學」、「真的乘十申報」、「希望17能變170」、「維持乘十的人設」、「一根草背9個冤家」、「我以為是千千萬萬人」、「帶頭的愛說謊，連帶整個黨也是」、「現場8萬人只買了館長幾十個便當？」、「車費500+便當200還是澆滅了草的熱情！」、「960+110都能變成960110了，膨風堂不意外啦」、「8000變8萬，果然是容積率精算師，難怪會有京華城案」。

民眾黨下午舉辦「戰！329上凱道討公道」。（記者方賓照攝）

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