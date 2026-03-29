逾10萬人線上挺柯文哲？徐小花︰民眾黨YT直播觀眾「1450+1人」

民眾黨稱力挺329凱道抗議活動的線上人數突破10萬，不過被一直觀看民眾黨YT頻道直播的歌手徐小花揭露，收看人數並未破萬。（圖擷取自「民眾之聲」YouTube）

前台北市長柯文哲涉京華城貪污等弊案，被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，民眾黨號召全國小草今（29）日上凱道聲援「阿北」。活動開始近3小時，民眾黨對外聲稱現場超過8萬人、線上觀看突破10萬人，不過歌手徐小花發文揭露，民眾黨官方YouTube頻道直播人數僅有「1450+1人」，消息一出，迅速引發熱烈論。

據悉，民眾黨今日下午在凱道舉辦的「戰！329上凱道討公道」抗議活動，有在民眾黨官方YouTube「民眾之聲」打開實況直播，活動主持人在現場高喊，現場力挺人數破8萬人，同時，線上也有逾10萬人觀看活動力挺阿北。對於主持人說法，徐小花發文曬出她正在觀看的民眾之聲直播截圖，上面顯示正在收看總人數為1451人，並未破萬。

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徐小花還留言補充，最先分享的截圖畫面是民眾黨現任主席黃國昌，她持續觀看一陣子後，輪到柯文哲上台講話，線上人數瞬間來到了1675人，忍不住吐槽︰「哇噻，國昌沒人氣欸！」；另外，網紅「館長」陳之漢的直播影片，出現「1.2萬人觀看、1.2萬個讚」的詭異情況，徐小花對此感到相當納悶︰「看的人都有按讚的意思嗎？」

畫面曝光後，網友們紛紛留言表示，「這是什麼17直播嗎？ 」、「沒錢請網軍衝流量了嗎？」、「乾脆湊個114514好了（喜」、「問就是賴清德控YT人數啦」、「人數不夠，賴~~給別人就好」、「人數贏不了，但墳頭草可以啊」、「完蛋了又要怪民進黨限流了」、「播30萬人去哪了？柬埔寨園區炸掉就消風了？」、「沒錢買網軍衝聲量，黃國昌平常直播都有2～3萬人，結果現在連5000人都沒有」。

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