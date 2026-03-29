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    首頁 > 政治

    空拍照曝光！民眾黨喊凱道3萬人 四叉貓揭實際人數......

    2026/03/29 16:56 即時新聞／綜合報導
    民眾黨號召「上凱道討公道」，活動14時開始，此為15時30分的空拍照。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨號召「上凱道討公道」，活動14時開始，此為15時30分的空拍照。（記者叢昌瑾攝）

    15時30分的的凱道近景。（記者叢昌瑾攝）

    15時30分的的凱道近景。（記者叢昌瑾攝）

    15時30分的的凱道中景。（記者叢昌瑾攝）

    15時30分的的凱道中景。（記者叢昌瑾攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城貪污案遭判17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨為了政治操作，今天（29日）下午舉辦抗議活動，號召全國小草集結聲援阿北。活動開始約莫1個半小時，民眾黨宣布現場「突破3萬人」，但過去參加過多次政治集會的網紅「四叉貓」劉宇，估算現場大概也就5千到8千人。

    民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢，宣稱司法已不再公平正義、淪執政者工具，因此小草們要站出來「為民主人權而戰」、「為司法改革而戰」。下午約莫3點25分，活動主持人、民眾黨台北市議員參選人許甫高喊現場破3萬人；民眾黨團主任陳智菡則稱，現場人潮溢出，從凱道前主舞台一路蔓延到景福門圓環，景福門已開始交管、封閉車道。

    不過四叉貓潑冷水，下午3點40分左右在臉書PO出現場畫面，原本推估人數約在5千至1萬之間的他，後來下修至5千至8千人。四叉貓表示，警方確實開始在景福門前管制一個車道，但走進景福門內區非常的空虛。

    四叉貓估算329抗議參加人數。（圖翻攝自四叉貓臉書）

    四叉貓估算329抗議參加人數。（圖翻攝自四叉貓臉書）

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